Muda-Mudi Inggris Keranjingan Cari Berita di TikTok, Kalahkan YouTube dan Instragram

Bisnis.com, JAKARTA – TikTok menjadi platform media sosial yang paling banyak digandrungi oleh muda-mudi di Inggris dalam mencari berita-berita terkini. Mengalahkan Youtube dan Instagram.

Mengutip Sky News, regulator media di Inggris menemukan aplikasi berbagi video tersebut digunakan oleh sebanyak 28 persen pengguna pada rentang usia 12-15 tahun.

Peneliti senior Reuters Institute for the Study of Journalism Nic Newman mengatakan meskipun TikTok sering dilihat sebagai platform untuk topik yang lebih ringan daripada berita serius, pandemi Covid-19 mengubah persepsi tersebut.

"Covid-19 membawa perubahan besar. Sebab, orang-orang berdiam diri di rumah dan membicarakan isu seputar Covid-19 di TikTok,” kata Newman seperti dikutip, Kamis (20/7/2023).

Setelah TikTok, platform selanjutnya yang digunakan untuk mencari informasi oleh warga Inggris adalah YouTube dan Instagram dengan jumlah pengguna 25 persen dari rentang usia yang sama, mengacu kepada laporan ‘News Consumption In The UK 2022/23’.

Laporan ini seakan menegaskan bahwa disrupsi TikTok sudah makin luas. Tidak terbatas social commerce atau jualan secara online, juga telah digunakan untuk mencari informasi.

Sementara itu, penelitian Ofcom sekitar 68 persen pengguna dewasa Inggris juga sudah menggunakan sumber daring untuk berita, dan 26 persen masih membaca surat kabar fisik.

Di sisi lain, televisi menjadi platform media yang paling populer, yakni ada sebanyak 70% penonton dewasa di Inggris yang mencari tahu tentang peristiwa terkini dari televisi.

Apabila angka tersebut digabungkan dengan konten on demand, maka jumlah penonton dewasa di Inggris yang mencari informasi dari perangkat televisi mencapai 75 persen.

