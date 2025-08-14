Bisnis Indonesia Premium
Panduan Jam FYP Tiktok Agustus 2025

Hesti Puji Lestari
 Kamis, 14 Agustus 2025 | 06:07 WIB
Logo aplikasi TikTok dalam layar smartphone. / Bloomberg-Gabby Jones
Logo aplikasi TikTok dalam layar smartphone. / Bloomberg-Gabby Jones
Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah panduan FYP TikTok terbaru Agustus 2025 yang bisa Anda jadikan pedoman.

FYP adalah singkatan dari "For You Page" di TikTok. Ini merupakan umpan konten video rekomendasi yang dipersonalisasi untuk para penggunanya.

FYP adalah fitur utama di TikTok dan dirancang untuk membantu pengguna menemukan video baru, relevan, dan menarik untuk ditonton berdasarkan kesukaan dan preferensi masing-masing pengguna.

Pengguna yang videonya masuk FYP TikTok maka besar kemungkinan videonya akan mendapatkan banyak penonton, bahkan like atau komen.

Cara kerja FYP TikTok pada TikTok menggunakan algoritme canggih dan pembelajaran mesin untuk menganalisis interaksi pengguna dengan aplikasi.

Buat Anda yang ingin berusaha membuat konten FYP, maka perhatikan kapan Anda harus mengupload konten.

Selain itu, jenis konten yang diunggah di hari tertentu juga bisa memengaruhi apakah akan FYP atau tidak.

Jam FYP TikTok Terbaru Agustus 2025

  • Senin: 06.00 WIB, 10.00 WIB, 22.00 WIB
  • Selasa: 09.00 WIB, 12.00 WIB, 16.00 WIB
  • Rabu: 07.00 WIB, 09.00 WIB, 16.00 WIB
  • Kamis: 11.00 WIB, 19.00 WIB, 21.00 WIB
  • Jumat: 02.00 WIB, 04.00 WIB, 09.00 WIB
  • Sabtu: 07.00 WIB, 16.00 WIB
  • Minggu: 08.00 WIB, 12.00 WIB, 15.00 WIB

Jadwal FYP TikTok Berdasarkan Konten

Senin

Pagi (6-10 AM): Motivasi, pengembangan diri, tips & trik, berita terbaru.
Siang (10 AM - 2 PM): Edukasi singkat, tutorial, DIY, craft.
Sore (5-7 PM): Review makanan, fashion, tips makeup, vlog.
Malam (9-11 PM): Cerita inspiratif, podcast, konten religi, live streaming.

Selasa

Pagi (6-10 AM): Olahraga, kesehatan, tips diet, resep makanan.
Siang (10 AM - 2 PM): Review gadget, teknologi, tutorial aplikasi.
Sore (5-7 PM): Musik, dance, cover lagu, challenge TikTok.
Malam (9-11 PM): Film pendek, animasi, video game, komedi.

Rabu

Pagi (6-10 AM): Parenting, edukasi anak, tips belajar.
Siang (10 AM - 2 PM): Bisnis, keuangan, investasi, seni, budaya.
Sore (5-7 PM): Fashion OOTD, tips mix & match, traveling.
Malam (9-11 PM): Review film, drama, review buku, Q&A.

Kamis

Pagi (6-10 AM): Memasak, resep makanan, tips masak.
Siang (10 AM - 2 PM): Tutorial bahasa, edukasi bahasa asing.
Sore (5-7 PM): Olahraga, fitness, tutorial gym, vlog.
Malam (9-11 PM): Live streaming, interaksi dengan followers, konten religi.

Jumat

Pagi (6-10 AM): Hiburan keluarga, konten anak-anak.
Siang (10 AM - 2 PM): Traveling, wisata alam, tips liburan.
Sore (5-7 PM): Challenge TikTok terbaru, dance challenge, musik akustik.
Malam (9-11 PM): Review produk, rekomendasi skincare, video inspiratif.

Sabtu

Pagi (6-10 AM): Renungan, religi, ceramah singkat.
Siang (10 AM - 2 PM): Tutorial bahasa, edukasi bahasa asing.
Sore (5-7 PM): Olahraga, fitness, tutorial gym, vlog.
Malam (9-11 PM): Live streaming, interaksi dengan followers, konten religi.

Minggu

Pagi (6-10 AM): Motivasi, pengembangan diri, tips & trik, berita terbaru.
Siang (10 AM - 2 PM): Edukasi singkat, tutorial, DIY, craft.
Sore (5-7 PM): Review makanan, fashion, tips makeup, vlog.
Malam (9-11 PM): Cerita inspiratif, podcast, konten religi, live streaming.

Itulah jam FYP TikTok terbaru Agustus 2025 yang bisa Anda jadikan pedoman.

