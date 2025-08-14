Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Kamis, 14 Agustus 2025 | 06:10 WIB
Karyawan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Senin (21/4/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Senin (21/4/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bagikan
Ringkasan Berita
  • XLSMART meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global.
  • Pengamat menilai WhatsApp dominan di Indonesia namun kontribusinya terhadap industri digital nasional masih minim, dan menyarankan penerapan pajak layanan digital.
  • Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global. 

Layanan OTT seperti WhatsApp gencar memperluas bisnis di Indonesia namun dinilai oleh sejumlah kalangan belum memberikan kontribusi optimal terhadap industri dan perekonomian nasional.

Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, mengatakan saat ini OTT global sangat dominan, termasuk di Indonesia, dan keberadaannya wajar dalam persaingan terbuka.

Baca Juga Jejak Karier Sanjay Kumar Vaghasia, Direktur Baru XLSMART (EXCL)

“OTT global harus diakui saat ini sangat dominan, termasuk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kompetisi yang terbuka seperti saat ini wajar saja,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

Namun, dia menekankan pentingnya agar layanan tersebut memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air, termasuk pelaku industri telekomunikasi. 

XLSMART berharap pemerintah bisa memberikan keadilan kepada operator yang sudah membangun jaringan untuk akses internet. 

Baca Juga XLSMART (EXCL) Ogah Buru-buru Ikut Lelang 1,4 GHz Komdigi

“Misalnya dengan membuat regulasi yang bisa memberikan keadilan secara bisnis kepada operator pemilik jaringan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan pelanggan,” kata Henry. 

Pelajar mengakses layanan internet
Pelajar mengakses layanan internet

Sebelumnya, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

Baca Juga Koneksi Fiber XLSMART Jangkau Lebih dari 6 Juta Rumah

Menurutnya, pendapatan signifikan platform ini diperoleh melalui WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan industri digital nasional masih minim.

“Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

Dia menyarankan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WhatsApp dan platform asing lain yang memiliki pengguna atau omzet signifikan di Indonesia. 

Agung menambahkan Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

“Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan OTT global. Menurutnya, UMKM di Indonesia wajib membayar pajak, sementara platform asing bisa meraup keuntungan besar tanpa kewajiban serupa.

“Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru.

Heru mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah ini, tetapi pemerintah kerap berdalih menunggu aturan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

WhatsApp Business memperluas fitur bisnisnya di Indonesia yang diluncurkan dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga pada, Selasa (12/8/2025). 

Wacana pembatasan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call juga sempat mencuat dalam forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

Menkomdigi Meutya Hafid
Menkomdigi Meutya Hafid

Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya.

Dia menjelaskan Komdigi memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital.

Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan OTT dan operator jaringan. Namun, Meutya menekankan masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

“Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tuturnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks
Premium

Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks

Industry Calls on Govt to Rethink B50 Biofuel Program
Premium

Industry Calls on Govt to Rethink B50 Biofuel Program

Investor Kakap yang Menambah Koleksi Gojek (GOTO) saat Rilis Laporan Keuangan
Premium

Investor Kakap yang Menambah Koleksi Gojek (GOTO) saat Rilis Laporan Keuangan

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
Premium

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

17 jam yang lalu
ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

1 hari yang lalu
Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?
Telekomunikasi

Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?

28 menit yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?
Telekomunikasi

Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?

28 menit yang lalu
XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT
Telekomunikasi

XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

1 jam yang lalu
Panduan Jam FYP Tiktok Agustus 2025
Gadget

Panduan Jam FYP Tiktok Agustus 2025

1 jam yang lalu
Dorong Adopsi AI di Indonesia, Cloudera Incar Sektor Perbankan, Manufaktur dan Ritel
Sains & Teknologi

Dorong Adopsi AI di Indonesia, Cloudera Incar Sektor Perbankan, Manufaktur dan Ritel

9 jam yang lalu
Satelit Nusantara-5 Siap Meluncur Bulan Depan dari Florida, Kapasitas 160 Gbps
Telekomunikasi

Satelit Nusantara-5 Siap Meluncur Bulan Depan dari Florida, Kapasitas 160 Gbps

12 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dorong Adopsi AI di Indonesia, Cloudera Incar Sektor Perbankan, Manufaktur dan Ritel

2

Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

3

Shopee dan Free Fire Dongkrak Kinerja SEA Semester I/2025

4

Layanan Seluler Starlink Meluncur Tahun Ini di Ukraina, Telah Lolos Uji Coba

5

Satelit Nusantara-5 Siap Meluncur Bulan Depan dari Florida, Kapasitas 160 Gbps

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+
Bisnis Indonesia E-paper