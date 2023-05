Fitur Baru Cisco Respon Ancaman Siber secara Cepat Menggunakan AI

Bisnis.com, SOLO - Cisco menghadirkan fitur baru Cisco Security Cloud, sebuah platform keamanan terpadu lintas domain yang berbasis AI. Solusi XDR baru dari Cisco dan peluncuran fitur-fitur canggih untuk Duo MFA akan membantu perusahaan-perusahaan untuk melindungi integritas seluruh ekosistem TI mereka dengan lebih baik.

Strategi XDR Cisco menggabungkan keahlian dan visibilitasnya yang mendalam di seluruh jaringan dan perangkat ke dalam satu solusi siap pakai berbasis risiko.

Hadir pada Juli 2023, Cisco XDR menyederhanakan investigasi insiden keamanan dan memungkinkan pusat operasi keamanan (SOC) untuk segera mengatasi ancaman.

Sehingga ke depannya, layanan cloud yang dihadirkan bisa menerapkan analitik untuk memprioritaskan deteksi dan memindahkan fokus dari investigasi tanpa henti ke upaya mengatasi insiden-insiden keamanan dengan prioritas tertinggi melalui otomatisasi yang didukung oleh bukti.

"Dengan Cisco XDR, tim operasional keamanan bisa merespons dan mengatasi ancaman sebelum ancaman tersebut memiliki kesempatan untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan," kata Jeetu Patel, Executive Vice President and General Manager of Security and Collaboration di Cisco.

Jeetu menyebut bahwa Cisco akan terus memberikan solusi yang terintegrasi dengan pengamanan lingkungan TI hybrid dan multi-cloud yang semakin kompleks.

Sejalan dengan itu, Group Vice President Security & Trust IDC Frank Dickson menilai bahwa fitur XDR memberikan hasil keamanan yang aktual, nyata dan bermanfaat bagi perusahaan.

Selain telemetri asli Cisco, Cisco XDR terintegrasi dengan vendor-vendor pihak ketiga terkemuka untuk berbagi telemetri, meningkatkan interoperabilitas, dan memberikan hasil yang konsisten tanpa memandang vendor atau teknologi.

Karena para penyerang TI semakin mengincar celah dalam implementasi multi-factor authentication (MFA) yang lemah, Cisco mendefinisi ulang aspek-aspek penting untuk manajemen akses.

Setiap bisnis membutuhkan tiga pilar utama untuk strategi manajemen aksesnya: menerapkan otentikasi yang kuat, memverifikasi perangkat, dan mengurangi jumlah kata sandi yang digunakan.

Inilah sebabnya, mulai tanggal 1 Mei, Cisco menambahkan Trusted Endpoints ke semua Edisi Duo berbayarnya.

Sebelumnya hanya tersedia di tingkat tertinggi Duo, Trusted Endpoints memungkinkan hanya perangkat yang terdaftar atau dikelola yang dapat mengakses sumber daya.

Dengan menghadirkan Trusted Endpoints, bersama dengan Single Sign On, MFA, Passwordless, dan Verified Push dalam edisi Duo Essentials tingkat pemula, Cisco memberikan solusi manajemen akses yang paling aman, hemat biaya, dan mudah digunakan di pasaran.

"Visi kami untuk XDR adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan terkonsolidasi kepada pelanggan tentang postur keamanan mereka, sehingga mereka bisa merespons ancaman dengan cepat dan efektif," ujar Mike Gibson, Senior Vice President of Global Services and Customer Success for Trend Micro.

