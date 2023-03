Cisco Dukung Perempuan Terjun di Dunia IT Melalui Berbagai Program

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Country Managing Director Cisco Indonesia Marina Kacaribu, memberikan pandangannya mengenai peran perempuan dalam dunia teknologi saat ini.

Ia yang sudah berkecimpung di dunia teknologi selama kurang lebih 20 tahun, mengatakan bahwa saat ini kesempatan sangat terbuka bagi perempuan untuk menempati berbagai posisi di dunia IT.

"Teknologi sudah tidak sama seperti 20 tahun yang lalu, teknologi sekarang sudah semakin banyak sekali dimensinya. Jadi, cocok-tidak cocoknya sekarang tidak relevan lagi dengan perkembangan industri teknologi yang sekarang. Teknologi itu tidak memiliki gender, jadi seharusnya kita lebih melihat kepada bagaimana teknologi membuka peluang untuk semua orang, semua gender, tidak terbatas hanya pada male tapi juga female. Dan walaupun sekarang kita sudah banyak kemajuan, semakin banyak female leaders, semakin banyak female yang masuk di IT, tapi PR kita bagaimana untuk membuka peluang itu seluas-luasnya sehingga jadi semakin balance jumlahnya," ucapnya dalam wawancara khusus yang diberikan kepada Bisnis, Jumat (10/3/2023).

Cisco sendiri memberikan kesempatan untuk para perempuan Indonesia untuk terjun di dunia teknologi, melalui sejumlah program.

Salah satunya yakni Cisco Networking Academy, Women Rock IT program, dan Women of Cisco.

Cisco Networking Academy merupakan program yang diberikan untuk perempuan di level perkuliahan untuk mendapat banyak kesempatan mengembangkan IT

"Di Women Rock IT program, kita memotivasi anak-anak muda perempuan untuk bisa consider industri teknologi menjadi salah satu pilihan karir mereka. Nah, kita provide blogs ataupun sesi sharing dari professional women di IT atau role model di entrepreneur work yang memang memiliki karir di teknologi," terang Marina.

Pada akhir tahun 2020, melalui Women Rock IT, Cisco berhasil menampilkan sekitar 89 female speaker dan audience young female tercatat sebanyak 1.5 juta.

"Sebagai bagian dari Women Rock IT program ini, kita juga ada event seperti International Girls in ICT. Kita invite juga event speaker dan kita juga empower young women untuk speak up di situ. Dan juga we open up career advice and how we can help to build their own career," lanjutnya.

Sedangkan program Women of Cisco bersifat internal untuk memotivasi karyawan dengan diberikan mentoring dan networking events.

"Jadi bagaimana kita bisa menolong satu sama lain, provide advocacy, make sure bahwa well being itu juga tercipta dengan baik karena role-nya women juga tidak mudah, because at the same time you’re an employee and you’re also a mother and a wife,"

Women of Cisco telah berkembang menjadi sebuah network dengan lebih dari 5.000 karyawan Cisco yang berpartisipasi dalam mentoring, networking event, dan community give-back di seluruh dunia.

Perempuan IT di Cisco

