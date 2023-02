Meteorit Terkontaminasi Garam Saat Mendarat di Bumi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah meteorit yang menabrak jalan masuk di Winchcombe, Inggris, terkontaminasi dengan taburan garam meja dalam beberapa jam setelah mendarat.

Meteorit Winchcombe, yang terfragmentasi dan jatuh ke jalan masuk Gloucestershire dan ladang domba terdekat pada Februari 2021, ditemukan dan disimpan dalam kantong tertutup segera setelah mendarat dalam beberapa jam.

Namun demikian, penelitian baru menemukan, meteorit tersebut sudah mulai berubah karena interaksinya dengan atmosfer dan permukaan bumi.

"Meteorit Winchcombe sering digambarkan sebagai contoh 'asli' dari meteorit CM chondrite, dan itu sudah menghasilkan wawasan yang luar biasa," penulis utama studi Laura Jenkins seorang mahasiswa doktoral di School of Geographical and Earth Sciences di University of Glasgow.

CM chondrites adalah subkelompok chondrites karbon kaya karbon, meteorit yang membawa beberapa mineral tertua di tata surya.

"Namun, apa yang kami tunjukkan dengan penelitian ini adalah bahwa benar-benar tidak ada yang namanya meteorit murni perubahan terestrial dimulai saat ia bertemu atmosfer Bumi, dan kami dapat melihatnya dalam sampel ini, yang kami analisis. hanya beberapa bulan setelah meteorit itu mendarat." ujarnya.

Sekitar 1,3 pon (600 gram) pecahan batu dari meteorit Winchcombe telah ditemukan.

Jenkins dan rekan-rekannya meneliti dua fragmen - satu dari jalan masuk dan satu dari ladang domba - menggunakan pemindaian mikroskop elektron, spektroskopi Raman dan mikroskop elektron transmisi, semua metode yang memungkinkan identifikasi mineral kecil di permukaan meteorit.

Tim menemukan kalsium sulfat dan kalsit dua bentuk garam pada sampel dari peternakan domba. Mengkristal pada sampel dari jalan masuk, mereka menemukan garam karang, atau garam meja.

Kalsium sulfat dan kalsit ditemukan di bagian luar meteorit, pada apa yang dikenal sebagai kerak fusi - permukaan meteorit yang meleleh yang terbentuk saat ia menembus atmosfer dengan kecepatan puluhan ribu mil per jam.

Penempatan itu menunjukkan bahwa garam terbentuk dengan cepat saat fragmen meteorit menunggu penemuan di ladang domba, para peneliti melaporkan 9 Februari di jurnal Meteoritics & Planetary Science.

Sebaliknya, halit hanya muncul pada permukaan meteorit yang dipoles yang digosok oleh para peneliti di laboratorium, menunjukkan bahwa meteorit tersebut bereaksi terhadap udara laboratorium yang lembab.

"Ini menunjukkan betapa reaktifnya meteorit terhadap atmosfer kita, dan betapa hati-hati kita perlu memastikan bahwa kita mempertimbangkan perubahan terestrial semacam ini ketika kita menganalisis meteorit," kata Jenkins.

Temuan ini juga meningkatkan taruhan untuk memasukkan meteorit ke dalam penyimpanan yang stabil dalam kondisi laboratorium secepat mungkin, kata rekan penulis studi Luke Daly, seorang dosen di School of Geographical and Earth Sciences di University of Glasgow, mengatakan dalam pernyataan.

Para peneliti merekomendasikan agar meteorit yang baru ditemukan disimpan dalam gas lembam untuk meminimalkan reaksi.

"Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kita terus mengamati langit dan mengumpulkan regu pencari secepat mungkin setelah meteorit terlihat," kata Daly.

