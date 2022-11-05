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Daftar Harga Set Top Box Terverifikasi Kominfo, Mulai Rp100 Ribuan

Sudah terverifikasi Kominfo, berikut daftar harga set top box (STB) untuk dukung peralihan tv analog ke digital.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 05 November 2022  |  11:07 WIB
Daftar Harga Set Top Box Terverifikasi Kominfo, Mulai Rp100 Ribuan
Ilustrasi Perangkat set top box yang sudah mendapat sertifikat dari Kominfo dan tercatat antara lain Akari Set Top Box ADS-2230. - Kompub ASO/Wienda Parwitasari
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Bisnis.com, SOLO - Analog Switch Off (ASO) resmi dilakukan pemerintah per 2 November 2022, sebagai tanda peralihan ke tv digital.

Masyarakat kini harus menggunakan set top box (STB) terverifikasi Kominfo untuk menikmati saluran tv.

Adapun tanda set top box yang tersertifikasi Kominfo ada tiga yakni terdapat tulisan DVB-T2, bertuliskan “Siap Digital”, dan ada gambar maskon Modi.

Harga Set Top Box (STB) di pasaran pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Hal itu tergantung dari merek dan kualitasnya.

Berikut daftar harga set top box (STB) tervefifikasi Kominfo yang bisa dibeli secara offline maupun online di marketplace:

  • Akari ADS-2230: Rp250.000-Rp485.000

  • Akari ADS-210: Rp329.000

  • Akari ADS-525: Rp220.000

  • Evercoss STB1: Rp178.000-Rp275.000

  • Evinix H-1: Rp188.000-Rp235.000

  • Freebox H-1: Rp210.000

  • Ichiko 800HD: Rp234.000-Rp690.000

  • Kubik Arca DVB-T2: Rp245.000

  • Matrix Apple: Rp182.000-Rp295.000

  • Nexmedia NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD: Rp250.000

  • Nextron NT2000-D: Rp200.000-Rp300.000

  • Nextron TR 1000: Rp259.000

  • Polytron PDV 600T2: Rp264.000-Rp1 juta

  • Tanaka T2: Rp189.000-Rp265.000

  • Venus Brio: Rp270.000-Rp449.000

  • Visio HS1685: Rp260.000

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set top box analog switch off televisi analog tv digital tv kominfo
Editor : Restu Wahyuning Asih
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