Daftar Harga Set Top Box Terverifikasi Kominfo, Mulai Rp100 Ribuan

Bisnis.com, SOLO - Analog Switch Off (ASO) resmi dilakukan pemerintah per 2 November 2022, sebagai tanda peralihan ke tv digital.
Masyarakat kini harus menggunakan set top box (STB) terverifikasi Kominfo untuk menikmati saluran tv.
Adapun tanda set top box yang tersertifikasi Kominfo ada tiga yakni terdapat tulisan DVB-T2, bertuliskan “Siap Digital”, dan ada gambar maskon Modi.
Harga Set Top Box (STB) di pasaran pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Hal itu tergantung dari merek dan kualitasnya.
Berikut daftar harga set top box (STB) tervefifikasi Kominfo yang bisa dibeli secara offline maupun online di marketplace:
Akari ADS-2230: Rp250.000-Rp485.000
Akari ADS-210: Rp329.000
Akari ADS-525: Rp220.000
Evercoss STB1: Rp178.000-Rp275.000
Evinix H-1: Rp188.000-Rp235.000
Freebox H-1: Rp210.000
Ichiko 800HD: Rp234.000-Rp690.000
Kubik Arca DVB-T2: Rp245.000
Matrix Apple: Rp182.000-Rp295.000
Nexmedia NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD: Rp250.000
Nextron NT2000-D: Rp200.000-Rp300.000
Nextron TR 1000: Rp259.000
Polytron PDV 600T2: Rp264.000-Rp1 juta
Tanaka T2: Rp189.000-Rp265.000
Venus Brio: Rp270.000-Rp449.000
Visio HS1685: Rp260.000
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