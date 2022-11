Daftar Merek Set Top Box Tersertifikasi Kominfo, untuk Beralih ke TV Digital

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Siaran televisi analog sudah dihentikan per 2 NOvember 2022 dan dialihkan ke TV digital.

Untuk Anda yang belum memiliki TV digital, bisa menggunakan set top box sebagai peralihan.

Tapi, untuk memilih set top box jangan asal sembarang.

Ada beberapa merk dan tipe yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo.

Menurut Kominfo, setiap perangkat televisi digital dan dekoder set top box DVBT2 yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis televisi digital dan set top box diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran

Persyaratan dan proses sertifikasi televisi digital dan set top box dapat diketahui melalui portal e-sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berikut daftar set top box yang sudah tersertifikasi dikutip dari laman resmi digital.

1. Polytron

PDV 610T2

PDV 600T2

PDV 620T2

PDV700T2

Baca Juga : Tidak Terima Siaran Analog RCTI Dkk Diminta Padam, Hary Tanoe ke Meja Hijau

2. Akari

ADS-2230

ADS-210

ADS-168

ADS-525

3. CBM

SEI130LN

DTP2162

CBM91T

CBM91TH

4. Aldo

AB3

STB 03

5. ERZA : Genesis

6. Evercross

STB1

STB Max

STB Pro

STB Mini

7. NEXMEDIA : NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD

8. FREEBOX : H-1

9. ICHIKO : 8000HD

10. Infico : ITB-202

11. INTI : 1407

12. KUBIK : Kubik Arca DVB-T2

13. Goldsat

SONIC

REVO

14. Matrix

APPLE DVB2IP

APPLE DVB-T2

CH-77

APPLE DVB-T2 SILVER

GARUDA DVB-T2

APPLE DVB-T2 KUNING

15. Myvo : STAR-01

16. Pioline :DVB-T2

17. Signal Viewer : SVSETB01

18. SUPER HD : HD168

19. Tanaka

T2 Sniper

T2

T2 JURASSIC

T2 New

T-21 SPIDER

T-21 NEW SAMURAI

T-21 ELANG

T-21 NEW SAKURA

NUSANTARA

20. Nextron

NT2000-D

TR 1000

VICSON 2000

21. NEXT TV : G-1

22. EVINIX : H-1

23. ADVAN : DVB-10KK

24. VISIO: HS1685

25. VENUS :Brio

26. VARWIN : T1

27. WINASAT : HD-88 N

28. WELHOME : CROWN

29. EVINIX : H-1

30. TENNOX : HD-9000

31. FREEBOX : H-1

32. LUBY : DIGITANT

33. ZYREX : ZBOX

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :