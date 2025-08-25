Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee - Tokopedia Cs

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Senin, 25 Agustus 2025 | 19:11 WIB
Warga mengakses aplikasi Tiktok di Jakarta. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mengakses aplikasi Tiktok di Jakarta. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Celios menyarankan Indonesia belajar dari China dalam mengatur biaya aplikasi e-commerce untuk meningkatkan transparansi dan keadilan harga.
  • Bhima Yudhistira dari Celios menyoroti pentingnya mengatasi predatory pricing yang merugikan penjual dan konsumen di platform e-commerce.
  • China telah mengusulkan aturan baru untuk memastikan operator platform dan pedagang mematuhi peraturan harga yang jelas dan transparan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce

Aturan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan keadilan setelah banyak keluhan dari pedagang maupun konsumen terhadap praktik penetapan harga oleh platform besar.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kasus di China bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk meredam praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing yang merugikan seller maupun konsumen.

Baca Juga idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

“Kasus di China bisa menjadi contoh dari solusi predatory pricing yang merugikan seller dan konsumen e-commerce. Selama ini banyaknya pungutan yang dibebankan ke penjual daring seringkali tidak transparan,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

Dia mendorong agar Kementerian  Komunikasi Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari solusi guna mengatasi potensi beban biaya yang kian memberatkan.

“Khawatir pungutan yang makin memberatkan membuat persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan pelaku usaha UMKM,” tambah Bhima.

Baca Juga TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025).

Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

“Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan," kata komisi tersebut. 

Baca Juga Tokopedia dan TikTok Shop Catat Kenaikan Pesanan 127,5%, Fashion dan Makanan paling Favorit

Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

Langkah serupa telah dilakukan Shopee. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Analysts Upbeat on Indofood (INDF) Second-Half Outlook
Premium

Analysts Upbeat on Indofood (INDF) Second-Half Outlook

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China
Startup

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

17 menit yang lalu
Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025
Entertainment

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1 minggu yang lalu
idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi
Startup

idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

3 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China
Startup

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

17 menit yang lalu
Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee - Tokopedia Cs
Startup

Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee - Tokopedia Cs

29 menit yang lalu
TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI
Sains & Teknologi

TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

3 jam yang lalu
idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi
Startup

idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

3 jam yang lalu
Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun
Sains & Teknologi

Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

6 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

2

Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

3

Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna

4

TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

5

Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati
4+
Bisnis Indonesia E-paper