Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Senin, 25 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Warga mengakses aplikasi Tiktok di Jakarta, Rabu (13/12/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mengakses aplikasi Tiktok di Jakarta, Rabu (13/12/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Bagikan
Ringkasan Berita
  • TikTok memangkas ratusan karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), mengikuti tren serupa dari perusahaan media sosial lainnya.
  • PHK ini terutama berdampak pada tim moderasi konten di Inggris, dengan beberapa karyawan di Asia Selatan dan Asia Tenggara juga terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan.
  • Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penerapan regulasi Online Safety Act di Inggris dan menjelang pemungutan suara pembentukan serikat pekerja di London, yang sering ditolak manajemen TikTok.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— TikTok dilaporkan kembali memangkas ratusan karyawan di tim moderasi konten seiring dengan pergeseran perusahaan ke teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Melansir laman PC Mag pada Senin (25/8/205) langkah tersebut mengikuti tren sejumlah raksasa media sosial lain, seperti Meta yang mengurangi jumlah karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan sistem moderasi berbasis komunitas.

Tak hanya itu, X milik Elon Musk juga kini hanya memiliki tim moderasi konten jauh lebih kecil dibandingkan era Twitter. Menurut laporan The Wall Street Journal, kebijakan TikTok kali ini terutama berdampak pada anggota tim moderasi konten berjumlah 2.500 orang yang berbasis di Inggris. 

Baca Juga idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

Namun, sejumlah karyawan moderasi konten dari Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diperkirakan ikut terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. TikTok mengklaim lebih dari 85% konten yang dihapus karena melanggar pedoman komunitas sudah diidentifikasi dan diturunkan oleh AI. 

Ini bukan kali pertama ByteDance, induk usaha TikTok, memangkas tim moderasinya demi otomatisasi. Pada akhir 2024, perusahaan mem-PHK sekitar 500 karyawan di Malaysia. Sementara pada Juli lalu, serikat pekerja ver.di menyebut sekitar 150 pegawai di kantor TikTok Berlin, Jerman juga akan digantikan AI.

Belum jelas alasan TikTok memilih saat ini untuk mengurangi tim moderasi konten di Inggris. Namun, keputusan itu muncul tepat setelah Online Safety Act mulai berlaku bulan lalu. 

Baca Juga TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

Regulasi tersebut mengatur platform daring yang beroperasi di Inggris dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global, atau sebesar £18 juta (sekitar Rp294,3 miliar). 

Di sisi lain, Financial Times (FT) mencatat PHK dilakukan hanya sepekan sebelum para pegawai di London menggelar pemungutan suara terkait rencana pembentukan serikat pekerja, yang menurut sumber internal perusahaan kerap mendapat penolakan dari manajemen.

Juru bicara resmi TikTok kepada FT, mengatakan pihaknya melanjutkan reorganisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu untuk memperkuat model operasional global Trust and Safety. 

Baca Juga Kabar PHK Massal TikTok Shop, Ratusan Karyawan di Indonesia Disebut Terdampak Juli 2025

“Termasuk dengan memusatkan operasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya. 

Namun, John Chadfield, pengurus nasional di Communication Workers Union, menilai langkah TikTok menunjukkan perusahaan sebenarnya ingin menghapus peran moderator manusia.

“Mereka ingin semuanya ditangani AI. AI membuat mereka terlihat pintar dan mutakhir, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Analysts Upbeat on Indofood (INDF) Second-Half Outlook
Premium

Analysts Upbeat on Indofood (INDF) Second-Half Outlook

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi
Startup

idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

3 jam yang lalu
Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan
Kabar Jabar

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

5 jam yang lalu
TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia
Startup

TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

6 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China
Startup

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

17 menit yang lalu
Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee - Tokopedia Cs
Startup

Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee - Tokopedia Cs

29 menit yang lalu
TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI
Sains & Teknologi

TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

3 jam yang lalu
idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi
Startup

idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

3 jam yang lalu
Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun
Sains & Teknologi

Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

6 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

2

Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

3

Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna

4

TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

5

Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati
4+
Bisnis Indonesia E-paper