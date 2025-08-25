Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Senin, 25 Agustus 2025 | 10:48 WIB
Pekerja memperbaiki kabel laut yang putus di Laut Arafuru/Instagram Telkom
Pekerja memperbaiki kabel laut yang putus di Laut Arafuru/Instagram Telkom
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) memperkirakan butuh waktu 2-4 minggu untuk memperbaiki kabel laut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang putus di sekitar laut Papua. Terdapat beberapa faktor yang membuat proses perbaikan berjalan cukup lama.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan restorasi/ perbaikan SKKL sangat bergantung pada kesiapan dan spesifikasi kapal yang ada.

Selain itu faktor perizinan, cuaca, lokasi kabel yang putus juga menjadi parameter untuk mengukur cepat-lambatnya perbaikan kabel.

Baca Juga Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

Jika perizinannya mudah, cuaca dalam kondisi baik dan tidak membahayakan nyawa, serta lokasi kabel mudah dijangkau, maka proses perbaikan tidak akan lama.

“Menurut saya paling cepat restorasi bisa 3-4 minggu,” kata Resi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

Sementara itu dalam akun Instagramnya, Telkom menyampaikan proses perbaikan kabel laut dilakukan dalam dua tahap di titik kordinat terdampak. Tahap tersebut meliputi analisis kondisi kabel, pemuatan kabel baru, penarikan kabel lama, pengetesan, dan penyambungan kembali. 

Baca Juga Telkom Kebut Pemulihan Kabel Laut Sulawesi-Papua, Putus Pekan Lalu

Tahap pertama diperkirakan rampung awal September 2025 dengan target memastikan layanan telekomunikasi kembali normal. Tahap kedua, permanent recovery, bertujuan untuk memastikan layanan lebih andal dan terjaga kualitasnya.

Resi menambahkan setiap ada jaringan telekomunikasi yang mengalami gangguan, pasti banyak pihak yang akan mengalami dampak kerugian. Tidak hanya masyarakat Papua, juga penyelenggara jaringan itu sendiri yang mengalami kerugian dengan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan.

Sementara itu di sisi masyarakat, sejumlah layanan berbasis internet akan terganggu sebab kapasitas satelit sebagai alternatif sementara jaringan tulang punggung di Papua, tidak sebanding dengan kapasitas yang diantarkan oleh serat optik.

Baca Juga Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs

Dia menambahkan sebenarnya jaringan telekomunikasi SMPCS 2 dapat dibantu oleh jaringan milik pemerintah (BAKTI) yaitu Palapa Ring Timur. Namun kondisinya jaringan terestrial/ inland Palapa Ring Timur segmen Nabire-Kigamani yang menghubungkan konektivitas ke Timika-Merauke saat itu mengalami fiber cut.

“Di mana lokasi fiber cut berada di wilayah zona merah (redzone) sehingga aparat keamanan setempat tidak mengizinkan Tim Operation Maintenance Palapa Ring Timur ke lokasi tanpa adanya pengawalan. Sehingga sebenarnya amat disayangkan sekali terjadi anarkisme yaitu perusakan kantor Telkom,” kata Resi..

Dia menekankan peristiwa ini menggarisbawahi bahwasanya jaringan SKKL yang menuju wilayah timur Indonesia itu sangat penting oleh karenanya perlu ditingkatkan penetrasinya.

“Kita apresiasi terhadap pihak keamanan dan pekerja telekomunikasi di Papua selaku pelaksana Palapa Ring  Timur yang telah dengan sigap merestorasi jaringan telekomunikasi di sana sehingga membuat keadaan lebih kondusif saat ini,” kata Resi.

Sebelumnya, SKKL Sulawesi–Maluku–Papua Cable System 2 (SMPCS 2) putus pada 16 Agustus 2025. Akibatnya, layanan internet di sebagian wilayah Papua sempat berkurang secara kualitas karena dialihkan ke satelit, infrastruktur internet yang memiliki keterbatasan jaringan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)
Premium

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru
Telekomunikasi

Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

12 jam yang lalu
Telkom Kebut Pemulihan Kabel Laut Sulawesi-Papua, Putus Pekan Lalu
Telekomunikasi

Telkom Kebut Pemulihan Kabel Laut Sulawesi-Papua, Putus Pekan Lalu

1 hari yang lalu
Indonesian Telcos Call for Level Playing Field with OTT Providers
Premium

Indonesian Telcos Call for Level Playing Field with OTT Providers

2 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu
Telekomunikasi

Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu

9 menit yang lalu
Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar
Startup

Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

1 jam yang lalu
Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru
Telekomunikasi

Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

12 jam yang lalu
Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna
Sains & Teknologi

Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna

13 jam yang lalu
RI Butuh Bandar Antariksa Mandiri untuk Luncurkan Satelit LEO, Tekan Ongkos
Telekomunikasi

RI Butuh Bandar Antariksa Mandiri untuk Luncurkan Satelit LEO, Tekan Ongkos

16 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkom: Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

2

RI Butuh Bandar Antariksa Mandiri untuk Luncurkan Satelit LEO, Tekan Ongkos

3

Evolusi Survei Lokasi, SiteSense Ubah Proses dari 4 Minggu jadi Hitungan Menit

4

China Bakal Atur Biaya Aplikasi E-Commerce, Dianggap Mulai Semena-mena

5

Survei: Warga AS Khawatir Kehilangan Pekerjaan Selamanya Karena AI

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+
Bisnis Indonesia E-paper