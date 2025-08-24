Bisnis Indonesia Premium
Evolusi Survei Lokasi, SiteSense Ubah Proses dari 4 Minggu jadi Hitungan Menit

 Minggu, 24 Agustus 2025 | 17:48 WIB
Warga melintasi iklan Telkomsel di Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi iklan Telkomsel di Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkap 45% kegagalan bisnis ritel disebabkan kesalahan dalam memilih lokasi. Keputusan berbasis intuisi dan kurangnya data kerap menjadi awal bencana. Sentuhan teknologi analisis data menjadi pembeda ke depan. 

VP Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang mengatakan penetapan lokasi dalam membangun bisnis menjadi salah satu komponen penting dalam bisnis. Kesalahan dalam memilih lokasi, karena kurangnya informasi, membuat bisnis berjalan kurang optimal. 

Data internal perusahaan mengungkap hampir 50% kegagalan enterprise dalam membangun bisnis akibat lokasi yang kurang tepat. Kesalahan membaca demografi, perilaku target pasar, hingga karakteristik lokasi adalah hal yang umum terjadi. 

“Investasi terbesar salah satunya kan di lokasi. Kalau dia sudah kontrak 5 tahun misalnya dengan penyedia tempatnya. Nah, baru satu tahun terus wah ternyata ini kurang cocok, kurang ramai, kurang ini dia perlu relokasi dan lain-lain kan. Itu kan another cost,” kata Alfian kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025). 

Alfian mengatakan bagi pengusaha, baik skala kecil hingga besar, harus mengetahui segmen pelanggan yang akan disasar dari produk mereka. Membaca lokasi segmen pasar hingga perilaku mereka sehari-hari menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. 

Dalam membantu mengatasi masalah tersebut, lanjutnya, Telkomsel menghadirkan platform location intelligence bernama SiteSense. Platform tersebut membantu bisnis mengidentifikasi lokasi dengan potensi terbaik guna menentukan penempatan usaha secara strategis.

Dengan memanfaatkan big data analytics milik Telkomsel, kata Alfian, SiteSense memberikan informasi yang dapat digunakan seperti optimalisasi rantai pasok dan rekomendasi lokasi bisnis ideal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan peluang keberhasilan bisnis

SiteSense juga dapat menggantikan kebutuhan survei manual, mempercepat proses pemilihan lokasi, serta membantu menghindari kesalahan investasi yang merugikan.

“Jika biasanya survei lokasi membutuhkan waktu hingga 2 minggu - 4 minggu, lewat platform cuma butuh hitungan menit,” kata Alfian. 

VP Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang saat memaparkan cara kerja SiteSense
VP Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang saat memaparkan cara kerja SiteSense

Target 

Alfian mengatakan solusi enterprise SiteSense Telkomsel menyasar seluruh sektor mulai dari usaha kecil menengah hingga korporasi besar yang bergerak di sektor keuangan, energi, media, ritel, logistik dan lain sebagainya. 

Di sektor keuangan, kata Alfian, SiteSense dapat membantu memilihkan lokasi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan enterprise. Kemudian, di sektor energi SIteSense dapat membantu dalam memiliki lokasi terbaik untuk membangun SPKLU. Dengan membaca pergerakan kendaraan listrik, perusahaan dapat mengetahui daerah mana saja yang sering dilalui oleh kendaraan listrik. 

“UKM seperti pengusaha tempat makan dan minuman, kafe, juga menjadi target kami,” kata Alfian. 

Telkomsel menawarkan paket SiteSense untuk seluruh segmen mulai dari korporasi besar, medium, hingga usaha kecil-menengah (UKM). Layanan yang diberikan pun bervariasi tergantung paket yang diambil.

Untuk paket utama, mitra akan mendapatkan rekomendasi dan insight, di luar dari informasi data. Sementara itu untuk paket yang terendah pengguna hanya mendapat data-data. 

Paket platform diikat menggunakan sistem akses dengan harga mulai dari Rp1 juta per akses platform SiteSense. 

