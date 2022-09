Fitur Baru WhatsApp, Bisa Batalkan Pesan yang Dihapus

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pertahankan eksistensi dengan terus memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya, Aplikasi WhatsApp luncurkan fitur baru. Diantaranya adalah fitur membatalkan pesan yang baru dihapus dan keluar grup tanpa ketahuan.

Fitur pembatalan pesan yang baru dihapus ini dapat digunakan untuk menarik kembali pesan yang baru Anda hapus (undo) dengan mode 'Hapus pesan untuk saya' (delete for me).

Sementara itu, fitur baru Whatsapp yang mengejutkan adalah pengguna dapat keluar grup tanpa ketahuan, secara diam-diam.

Cara kerja fitur ini adalah, apabila seorang pengguna keluar dari salah satu grup, maka anggota grup yang lain tidak mendapatkan notifikasi. Hanya admin grup saja yang mendapatkan notifikasi keterangan adanya anggota yang keluar.

Selain kedua fitur tadi, ada juga beberapa fitur Whatsapp lain yakni:

1. Hapus pesan anggota grup oleh Admin

WhatsApp mengeluarkan fitur baru untuk membantu para Admin grup untuk lebih mudah mengkoordinasikan anggotanya.

Dalam fitur ini, Admin dalam grup dapat menghapus pesan yang dikirim oleh anggota dengan opsi pilihan 'hapus untuk semua orang' (delete for everyone) dan 'hapus untuk saya' (delete for me).

2. Pratinjau link pada status WhatsApp

Dengan fitur baru ini, pengguna dapat sedikit lebih banyak melihat informasi yang dimuat dalam sebuah link yang terpampang dalam status WhatsApp yang dibagikan oleh salah satu kontak Anda.

3. Filter pesan masuk yang belum terbaca

Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat membuka kolom pencarian (search) dan dilanjutkan dengan mengklik 'belum dibaca' (unread). Dengan begitu, akan ditampilkan semua pesan yang belum terbaca, baik dari waktu terlama hingga yang baru diterima.

