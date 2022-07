Situs PSE Kominfo Diretas, Diserbu Jutaan Serangan Per Hari!

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa situs pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) sempat mengalami peretasan, bahkan diserbu jutaan serangan siber per hari.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan serangan tersebut menyerang laman yang berisi daftar PSE yang telah melakukan pendaftaran.

"Sempat ada serangan besar-besaran terkait list. Itu bukan pendaftaran, itu hanya untuk list. Itu pun kami mengalami puluhan jutaan serangan per hari. Benerin di serang lagi, benerin di serang lagi," kata Semuel saat konferensi pers, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga : Ini 10 PSE yang Bakal Diblokir Besok, Ada Amazon hingga Dota

Untuk diketahui, belum lama ini situs PSE yang bisa digunakan untuk melihat apa saja PSE lingkup privat yang telah mendaftar ke Kemenkominfo sempat tidak bisa dibuka. Bahkan, fitur pencarian atau search tiba-tiba menghilang.

Menurut Semuel, hal tersebut merupakan salah satu efek dari serangan hacker. Dia mengeklaim pihaknya terus melakukan perbaikan agar jangan sampai terjadi error dan keluar tampilan '404 Page Not Found'.

Lebih lanjut dia juga menegaskan akan mengembalikan fungsinya seperti semula setelah serangan mereda dan perbaikan selesai.

Baca Juga : Kemenkominfo Bantah Bisa Intip Pesan WhatsApp dan Gmail

"Kami juga memohon bantuan ke teman-teman karena ini adalah layanan publik yang bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi," ucapnya.

Sebelumnya, perihal peretasan ini sempat jadi sorotan usai Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Apriyadi memperlihatkan beberapa insiden error di situs PSE Kemenkominfo lewat postingannya di media sosial Twitter.

"Perjalanan situs PSE @kemkominfo yang menjadi bagian dari proyek 963 M: 23 Juli: Insiden web error tapi malah nyalahin user, 23 Juli, Hacked, 24 Juli: Taken down. Mess with the best, die like the rest #BlokirKominfo" tulis Teguh dalam cuitannya di Twitter, Minggu (24/7/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :