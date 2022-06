Startup Lummo Pernah Raih Dana dari Jeff Bezos, Kini PHK Karyawan?

Bisnis.com, JAKARTA - Startup penyedia solusi layanan perangkat software-as-a-service (SaaS) Lummo dikabarkan melakukan pemutusan hubungan pekerjaan (PHK).

Berdasarkan laman Twitter @elonmurz, startup yang sebelumnya bernama Bukukas ini sudah membagikan formulir PHK kepada karyawan-karyawan yang terdampak.

" Lummo, formerly known as Bukukas, reportedly going to cut employees," ujar @elonmurz dikutip pada Rabu (8/9/2022)

Adapun, ketika Bisnis.com mencoba mengkonfirmasi kabar ini kepada Lummo. Startup tersebut sampai dengan berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan.

Menariknya, Lummo pada awal tahun sempat mendapatkan pendanaan dari Jeff Bezos, pendiri e-commerce Amazon.com dan kedua terkaya sedunia.

Jeff Bezos melalui kantor pengelolaan aset pribadinya, Bezos Expedition, mengikuti putaran investasi Seri C terbaru senilai US$80 juta atau senilai Rp1,16 triliun di Lummo yang dipimpin oleh Tiger Global dan Sequoia Capital India.

Baca Juga : Baru! Ini Daftar Startup Terkenal yang PHK Karyawan

Keikutsertaan Bezos dalam seri pendanaan ini bertujuan memperkuat ambisi Lummo untuk mempercepat pertumbuhan bisnis pengusaha dan pemilik merek di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara.

Sebelumnnya CEO dan Pendiri Lummo Krishnan Menon mengatakan LummoShop merupakan produk unggulan Lummo.

LumnoShop dapat memberikan akses pada pelaku usaha dan pemilik merek untuk menganalisa dan menargetkan pelanggan untuk kembali melakukan pembelian melalui catatan dan riwayat pembelian pelanggan. Fitur lainnya termasuk chat commerce, integrasi katalog, custom domain dan situs web khusus, manajemen multiplatform, fitur yang dipersonalisasi untuk branding bisnis, dan lain-lain.

Baca Juga : Intip Rencana Startup VIDA Usai Tutup Penggalangan Dana Seri A

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :