Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Pemilik TikTok ByteDance Bidik Valuasi Lebih dari Rp5.395 Kuadriliun

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:13 WIB
Logo ByteDance
Logo ByteDance
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan induk platform TikTok, ByteDance membidik valuasi sebanyak US$330 miliar atau sekitar Rp5.396 kuadriliun dengan meluncurkan program pembelian kembali saham karyawan atau employee share buyback. 

Melansir laman Reuters pada Kamis (28/8/2025) dalam program tersebut, ByteDance berencana menawarkan harga US$200,41 per saham atau sekitar Rp3,28 juta kepada karyawan. 

Nilai tersebut naik 5,5% dibandingkan harga sebelumnya US$189,90 per saham atau sekitar Rp3,11 juta yang ditawarkan sekitar enam bulan lalu, ketika perusahaan bernilai sekitar US$315 miliar atau Rp5.151 kuadriliun.

Baca Juga Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

Program buyback dua kali setahun ini memberi kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk mencairkan sebagian saham yang mereka miliki. ByteDance dikabarkan menggunakan neracanya sendiri untuk program buyback tersebut.

Program terbaru ini muncul seiring ByteDance memperkuat posisinya sebagai perusahaan media sosial dengan pendapatan terbesar di dunia. Pada kuartal II/2025, pendapatan ByteDance tercatat naik 25% secara tahunan hingga mencapai sekitar US$48 miliar atau Rp784,8 triliun, di mana sebagian besar masih disumbang oleh pasar Tiongkok. 

Sebelumnya, pada kuartal I/2025, pendapatan ByteDance lebih dari US$43 miliar atau Rp703,1 triliun. Angka tersebut melampaui Meta yang merupakan pemilik Facebook dan Instagram, di mana mencatat pendapatan US$42,3 miliar atau Rp691,6 triliun. 

Baca Juga idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

Baik ByteDance maupun Meta sama-sama membukukan pertumbuhan di atas 20% pada kuartal II berkat permintaan iklan. Meski berhasil melampaui Meta dari sisi pendapatan, valuasi ByteDance masih kurang dari seperlima kapitalisasi pasar Meta yang sekitar US$1,9 triliun atau Rp31.067 kuadriliun. Analis menilai gap tersebut disebabkan oleh risiko politik dan regulasi di AS.

ByteDance menghadapi tekanan besar dari Washington terkait kepemilikan TikTok. Kongres Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance melepas aset TikTok di AS paling lambat 19 Januari 2025, atau aplikasi itu terancam dilarang di AS. 

Presiden Donald Trump memberikan kelonggaran dan memperpanjang tenggat hingga 17 September 2025, dengan opsi perpanjangan lebih lanjut. Trump menyebut sudah ada calon pembeli dari AS yang siap mengambil alih TikTok.

Baca Juga TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

Namun, sejumlah anggota parlemen AS mengkritik langkah Trump yang dianggap mengabaikan aspek keamanan nasional terkait kepemilikan TikTok oleh pihak Tiongkok.

Sumber Reuters menyebut, meski ByteDance sudah mencatatkan keuntungan secara keseluruhan, bisnis TikTok di AS masih merugi. Jika penjualan TikTok AS terealisasi, kepemilikan akan beralih ke konsorsium investor AS bersama ByteDance yang memegang saham minoritas. 

Konsorsium tersebut terdiri dari Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR, dan Andreessen Horowitz. Sementara itu, Blackstone baru-baru ini menarik diri setelah terjadi beberapa kali penundaan.

Rencana buyback terbaru ini juga dinilai dapat meningkatkan semangat karyawan ByteDance di AS yang tengah khawatir dengan ketidakpastian masa depan TikTok.

Di sisi lain, TikTok juga tengah menyiapkan kemungkinan meluncurkan aplikasi terpisah khusus untuk pasar AS, meski belum jelas apakah rencana itu akan terealisasi di tengah negosiasi perdagangan antara AS dan Tiongkok.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up
Premium

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi
Premium

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Dukung Produk Kuliner Lokal
Jasa & Niaga

Dukung Produk Kuliner Lokal

12 jam yang lalu
Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta
Nasional

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

1 hari yang lalu
Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital
Telekomunikasi

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

19 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Pemilik TikTok ByteDance Bidik Valuasi Lebih dari Rp5.395 Kuadriliun
Sains & Teknologi

Pemilik TikTok ByteDance Bidik Valuasi Lebih dari Rp5.395 Kuadriliun

1 jam yang lalu
Jumlah Pelanggan Indosat, Telkomsel, dan XL SMART Semester I/2025: Mayoritas Turun
Telekomunikasi

Jumlah Pelanggan Indosat, Telkomsel, dan XL SMART Semester I/2025: Mayoritas Turun

1 jam yang lalu
Satu Dekade BATIC; Telkom Targetkan Indonesia Jadi Pusat Inovasi Berbasis AI
Telekomunikasi

Satu Dekade BATIC; Telkom Targetkan Indonesia Jadi Pusat Inovasi Berbasis AI

1 jam yang lalu
Nvidia Kehilangan Potensi Pasar Rp1.103 Triliun Imbas Ketegangan AS-China
Sains & Teknologi

Nvidia Kehilangan Potensi Pasar Rp1.103 Triliun Imbas Ketegangan AS-China

2 jam yang lalu
Braze Bidik Startup hingga Pelaku UMKM, Perkuat Posisi di Indonesia
Sains & Teknologi

Braze Bidik Startup hingga Pelaku UMKM, Perkuat Posisi di Indonesia

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Indosat dan Dream Forge Creation Perkuat Bisnis Pengembangan dan Distribusi Gim

2

Gill Capital Angkat Standar Penemuan Produk dengan AI Google Cloud

3

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

4

APJII Dorong Skema Berbagi Infrastruktur Pasif untuk Efisiensi Bisnis

5

Frasers Hospitality Berdayakan SDM dengan dengan Google Cloud AI

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+
Bisnis Indonesia E-paper