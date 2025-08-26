Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi

Akbar Evandio
Akbar Evandio
 Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:20 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) saat acara Kick Off 4 Dekade Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) saat acara Kick Off 4 Dekade Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada platform gim untuk menerapkan sistem pengamanan anak. Bagi perusahaan yang melanggar, Komdigi bakal berikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga penutupan aplikasi.

Menkomdigi ingin ruang digital Indonesia ramah bagi anak-anak. 

Meutya mengatakan peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Tunas Bangsa di Ranah Digital (PP Tunas) yang lahir tahun ini menjadi landasan penting untuk memastikan platform digital ramah bagi anak.

Baca Juga HUT RI Ke-80, Menkomdigi Tegaskan Koneksi Digital Menyatukan Bangsa

 Komdigi memberi waktu kepada seluruh platform, termasuk platform gim, untuk menerapkan sistem pengamanan yang dapat menjamin pengguna anak yang bermain gim tersebut dapat dilindungi dari berbagai ancaman. 

“Saat ini sifatnya masih konsultatif: kita panggil, kita tegur, lalu diperbaiki. Namun ke depan, setelah waktu yang cukup diberikan, sanksi tegas akan diterapkan,” kata Meutya, Senin (25/8/2025). 

 Meutya menyebut sanksi yang disiapkan tidak hanya berupa teguran administratif, tetapi juga bisa berupa penutupan aplikasi yang terbukti berbahaya bagi anak-anak.

Baca Juga Menkomdigi Meutya Hafid Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Dengan langkah tersebut, Menkomdigi berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman, baik dalam melindungi data pribadi masyarakat maupun menjaga anak-anak dari dampak negatif teknologi.

“Kalau memang tidak ada perbaikan, kami tidak akan ragu memberikan sanksi keras, termasuk kemungkinan penutupan aplikasi,” tegasnya.

Dia mengatakan perlunya langkah ekstra hati-hati dalam menghadapi ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan data digital di Indonesia 

Baca Juga Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

Dia menekankan, pihaknya terus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan. Namun, Meutya mengingatkan bahwa keamanan data tidak hanya ditentukan oleh teknologi pemerintah, tetapi juga perilaku masyarakat.

“Kami juga selalu memperbaiki sistem-sistem keamanan data, termasuk Pusat Data Nasional (PDN) yang baru akan dijalankan setelah benar-benar dinyatakan lolos uji keamanan oleh PSSN,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan
Premium

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP
Premium

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Komdigi Tingkatkan Akuntabilitas Kopdes Merah Putih lewat Pelatihan Digital
Telekomunikasi

Komdigi Tingkatkan Akuntabilitas Kopdes Merah Putih lewat Pelatihan Digital

4 hari yang lalu
Komdigi Targetkan Penetrasi Serat Optik Meningkat jadi 52% pada 2029
Telekomunikasi

Komdigi Targetkan Penetrasi Serat Optik Meningkat jadi 52% pada 2029

4 hari yang lalu
Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)
Telekomunikasi

Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

5 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi
Telekomunikasi

Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi

19 menit yang lalu
Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz
Telekomunikasi

Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

3 jam yang lalu
Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI
Sains & Teknologi

Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

7 jam yang lalu
Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip
Sains & Teknologi

Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

17 jam yang lalu
idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China
Startup

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

19 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

2

idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

3

Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee - Tokopedia Cs

4

idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

5

TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar
2+
Bisnis Indonesia E-paper