Telkomsel Perluas 5G di Jabodetabek, Trafik Naru 2024/2025 Naik 17,95%

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatatkan pertumbuhan trafik data 17,95% pada momen natal dan tahun baru 2024/2025 dibandingkan dengan hari bisa atau naik 19,50% jika dibandingkan periode NARU sebelumnya. Perluasan jaringan 5G di Jabodetabek berkontribusi dalam menjaga kualitas jaringan.

Selain menggelar 5G secara masif dengan menambah ratusan titik 5G baru di Jakarta dan sekitarnya, Telkomsel juga menyediakan 46 BTS COMBAT, 271 BTS 4G baru, hingga meningkatkan kapasitas 178 BTS 4G/LTE untuk menjaga keandalan layanan.

Saat ini Telkomsel mengoperasikan lebih dari 269.000 BTS 4G/LTE yang mencakup hingga 97% wilayah populasi Indonesia, serta mengoperasikan lebih dari 1.400 BTS 5G yang tersebar di lebih dari 56 kota/kabupaten.

Baca Juga Telkomsel Luncurkan IndiHome SMART Camera untuk Keamanan Rumah Pintar

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan hasil pencapaian trafik broadband ini mencerminkan komitmen Telkomsel untuk terus menghadirkan konektivitas yang andal dan inovatif.

“Telkomsel mendukung masyarakat Indonesia untuk terus maju melalui optimalisasi jaringan berteknologi terdepan,” kata Saki, dikutip Jumat (10/1/2024).

Telkomsel juga telah memetakan 409 titik keramaian di seluruh Indonesia menggunakan pendekatan AI dalam jaringan otonomnya (Autonomous Network), khususnya untuk menganalisis kebutuhan jaringan secara akurat dan mengantisipasi setiap kemungkinan gangguan secara cepat dan proaktif. Hasilnya, Telkomsel berhasil mengoptimalkan penanganan gangguan jaringan selama momen NARU 2024/2025.

Tercatat sebanyak 93% gangguan yang terjadi berhasil ditangani secara otomatis melalui AN pada parameter eksekusi, dan rata-rata waktu pemulihan gangguan jaringan (Mean Time to Repair/MTTR) hanya 19,64 menit.

“Kecepatan respon ini membuktikan komitmen Telkomsel untuk selalu menjaga pengalaman pelanggan tetap optimal dan nyaman di momen-momen penting,” kata Saki.

Lonjakan aktivitas digital pelanggan juga tercatat mengalami pertumbuhan trafik di berbagai layanan seperti online gaming yang naik 68,74%, layanan komunikasi (instant messaging dan video conference) yang naik 37,97%, media sosial yang naik 34,55%, video streaming yang tumbuh 30,42%, serta e-commerce yang melonjak hingga 40,01%.

Baca Juga Telkomsel Libatkan Lebih Banyak Sentuhan AI untuk Kelola Jaringan pada 2025

Selain itu, lima aplikasi dengan pertumbuhan payload tertinggi selama periode NARU 2024/2025 adalah Instagram (47,09%), WhatsApp (44,01%), TikTok (31,13%), Facebook (29,60%), dan YouTube (26,49%).

Pertumbuhan trafik layanan SMS Telkomsel sebesar 37,09% dibandingkan rerata hari biasa, sementara layanan suara (voice) mengalami penurunan 1,28%.

Sejumlah wilayah juga mencatatkan pertumbuhan trafik data yang signifikan dibandingkan rerata hari biasa, seperti Sumatra yang meningkat lebih dari 20%, Jabotabek-Jawa Barat yang naik lebih dari 14%, Jawa Bali yang tumbuh lebih dari 18%, serta Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia yang meningkat lebih dari 16%.

Sementara itu, pergerakan pelanggan Telkomsel terbesar terjadi di tiga regional di momen NARU 2024/2025, yakni Jawa Tengah-DIY dengan penambahan lebih dari 200.000 subscriber, Sumbagut dengan penambahan lebih dari 150 ribu subscriber, dan Jawa Barat dengan penambahan lebih dari 120 ribu subscriber.

Telkomsel juga mencatat beberapa destinasi wisata yang menjadi pusat aktivitas digital pelanggan selama periode NARU 2024/2025, di antaranya Pantai Kuta di Bali dengan kenaikan volume payload mencapai 115,56 terabyte, Wisata Kota Batu di Jawa Timur dengan 68,83 terabyte, serta Tempat Rekreasi Cipanas/Kota Bunga di Jawa Barat dengan 56,28 terabyte.

"Ke depannya, kami akan selalu memastikan keandalan jaringan dan inovasi produk yang mendukung pelanggan untuk tetap terhubung dan produktif, seperti Natal dan Tahun Baru kali ini,” tutup Saki