Oppo Siap Bersaing Ketat dengan Apple (iPhone 16), Berebut Pelanggan Premium

Bisnis.com, JAKARTA — Oppo Indonesia telah menyiapkan beragam strategi untuk menggaet hati konsumen kelas premium di tengah rencana kehadiran iPhone 16 milik Apple.

Head of Public Relations Oppo Indonesia Arga Simanjuntak mengatakan bahwa penjualan Oppo bertumbuh disokong dari peluncuran produk, seperti A Series hingga Reno Series.

“Penjualan Oppo mengalami pertumbuhan yang positif, didukung dengan peluncuran beragam produk seperti A Series dan Reno Series yang dilengkapi dengan keunggulan terdepan di kelasnya,” kata Arga kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Arga menjelaskan bahwa keunggulan yang dimaksud salah satunya dengan teknologi Generative AI Oppo yang masih menjadi primadona di segmen harganya. Hal ini menjadikan Reno12 Series sebagai pilihan favorit konsumen.

Di tengah meluncurnya iPhone 16, Oppo juga menyiapkan strategi khusus dengan fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia.

Arga menyampaikan bahwa Oppo terus menawarkan produk dengan teknologi mutakhir, desain premium, dan harga yang kompetitif.

Di samping bekerja sama dengan beberapa partner, lanjut Arga, Oppo juga aktif menjalankan berbagai program promo, baik melalui mitra ritel maupun platform online, termasuk cicilan 0% untuk pengguna yang ingin meningkatkan perangkat mereka.

“Oppo selalu menghadirkan inovasi pada fitur kamera, baterai dengan kecepatan pengisian daya, yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen,” ungkapnya.

Adapun untuk meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen, Oppo juga terus berinovasi dalam menghadirkan retail experience yang lebih baik. Salah satunya dengan menghadirkan OPPO Experience Store di Pacific Place dengan konsep desain yang hangat dan nyaman.

Baca Juga Kapan iPhone 16 Dirilis di Indonesia? Ini Perkiraan Tanggalnya

Selain itu, Oppo juga menawarkan berbagai keuntungan melalui OPPO Online Store. Di sana, konsumen dapat menikmati promo menarik seperti cashback hingga Rp2 juta, gratis ongkir, layanan 8 jam sampai, hingga cicilan 0%.

“Program promo ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen yang ingin meng-upgrade perangkat mereka tanpa harus keluar rumah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Apple resmi merilis jajaran iPhone terbaru, yakni iPhone 16 dengan masa pre-order pada 13 September 2024.

Dari segi harga, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus masing-masing akan dibanderol US$799 atau sekitar Rp12,36 juta dan US$899 atau sekitar Rp13,91 juta untuk kapasitas penyimpanan mulai dari 128GB. Asumsi kurs Rp15.470 per dolar AS.

Seri iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dengan warna mulai dari ultramarine, teal, pink, black, dan white.

Apple juga menghadirkan iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max, yang harganya masing-masing dipatok US$999 atau sekitar Rp15,46 juta dan US$1.099 atau sekitar Rp17,01 juta mulai dari penyimpanan 128GB.

Berbeda dengan iPhone 16 dan iPhone 16 Plus, pilihan warna iPhone 16 Pro dan iPhone Pro Max terdiri dari dessert titanium, black titanium, natural titanium, dan white titanium.