Dua Tahun Berikan Layanan, Aplikasi Alpha Hadirkan Biaya Broker Rendah

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi Alpha Investasi telah melayani pengguna selama dua tahun. Aplikasi keluaran PT Paramitra Alfa Sekuritas ini pun terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode PS.

Adapun, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi saham dengan lebih mudah dan aman, serta memberikan alternatif bagi pengguna yang mencari kemudahan akses investasi saham.

“Alpha Investasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat Indonesia yang ingin memulai atau mengembangkan portofolio investasi mereka. Dengan aplikasi yang user-friendly, Alpha Investasi memungkinkan pengguna untuk membeli saham di mana saja dan kapan saja.” ujar Budianto Kelanadjaja, Direktur Paramitra Alfa Sekuritas, melalui keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Sementara Head of Brand & Marketing PT Paramitra Alfa Sekuritas, Radhitya Budiputranto mengungkapkan salah satu misi utama PT Paramitra Alfa Sekuritas adalah meningkatkan literasi investasi di Indonesia.

“Melalui Alpha Investasi, pengguna tidak hanya dapat berinvestasi, tetapi juga mendapatkan edukasi investasi yang komprehensif melalui media sosial, artikel, webinar gratis, dan seminar. Hal ini membantu pengguna memperdalam pemahaman mereka tentang dunia investasi dan membuat keputusan investasi yang lebih baik.

Alpha Investasi menawarkan biaya broker yang sangat kompetitif, yaitu hanya 0,1% untuk transaksi beli dan 0,2% untuk transaksi jual. Ini menjadikan Alpha Investasi sebagai salah satu platform investasi dengan biaya rendah di pasar, dan memberikan nilai lebih bagi investor, terutama para trader.

Perlu diketahui, PT Paramitra Alfa Sekuritas melalui aplikasi Alpha Investasi telah meraih beberapa penghargaan, yakni dari SWA Magazine untuk Kategori "The Rising Digital Marketing Team" dan Marketeers Awards untuk Kategori "Investment Literacy Program of The Year"

“Penghargaan ini menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan edukatif bagi masyarakat Indonesia,” kata Radhitya Budiputranto.