Harta Kekayaan Satya Nadella, Bos Microsoft yang Bakal Ketemu Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) Microsoft Satya Nadella akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa (30/4/2024). Bos raksasa teknologi yang memiliki kekayaan harta belasan triliun rupiah ini akan bakal bertemu Presiden Joko Widodo.



Dikutip dari Wallmine pada Selasa (30/4/2024), Satya Nadella diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar US$956 juta atau sekitar Rp15,53 triliun (asumsi kurs Rp16.241 per dolar AS) per 29 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Satya Nadella dijadwalkan akan bertemu orang nomor satu di RI pada pukul 08.30 WIB di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebelumnya, Budi juga menyampaikan bahwa Satya Nadella akan mengucurkan investasi dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bos Apple Tim Cook yang lebih dulu berkunjung ke Indonesia pada 17 April 2024.

“Ada [investasi], itu gede [nilainya]. Nanti, jangan saya yang ngomong. Ada [investasi], mereka [Microsoft] gede [investasi]. Mereka sudah ngomong ke saya, tetapi saya bilang jangan saya yang ngomong, kan saya Menkominfo RI, bukan humas Microsoft,” kata Budi saat ditemui di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Sementara itu beredar kabar, bos Microsoft Satya Nadella akan menanamkan investasi di Indonesia senilai Rp14 triliun. Namun, Menkominfo tak bisa menyampaikan nilai pasti yang akan dikucurkan bos Microsoft di Tanah Air.

Lantas, siapa sebenarnya Satya Nadella?

Satya Nadella adalah Chief Executive Officer dan Direktur Microsoft Corporation. Dia menjabat sebagai Executive Vice President, Cloud and Enterprise sejak Juli 2013 hingga saat ini. Satya Nadella telah menjabat sebagai CEO dan Direktur Microsoft sejak 2014.

Sejak bergabung dengan Microsoft pada 1992, peran-peran Nadella juga termasuk sebagai Vice President of the Business Division.

Sebagai Chief Executive Officer dan Direktur Microsoft, total kompensasi Satya Nadella di Microsoft adalah US$42,91 juta. Tidak ada eksekutif di Microsoft yang mendapatkan bayaran lebih tinggi.

Satya Nadella memimpin transformasi ke bisnis infrastruktur dan layanan cloud, yang mengungguli pasar dan mengambil pangsa pasar dari persaingan. Sebelumnya, Nadella memimpin R&D Divisi Layanan Online dan wakil presiden Divisi Bisnis Microsoft.

Pria asal Hyderabad, India itu tinggal di Bellevue, Washington. Satya Nadella memperoleh gelar sarjana teknik elektro dari Mangalore University, gelar master di bidang ilmu komputer dari University of Wisconsin Milwaukee, dan gelar master di bidang administrasi bisnis dari University of Chicago.

