Bos Apple Tim Cook Sempat Surati Prabowo Sebelum ke RI, Soal Apa?

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Apple, Tim Cook, bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta, Rabu (17/4/2024). Pertemuan itu berlangsung selama sekitar satu jam, yakni dari pukul 12.45 WIB–13.50 WIB.

Sebelumnya, Tim Cook telah lebih dulu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menko Marves Luhut Pandjaitan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta Menperin Agus Gumiwang Kartasmita.

Adapun, pertemuan antara Menhan Prabowo dan bos Apple membahas berbagai hal, terutama mengenai kolaborasi antara Apple dengan pemerintah Indonesia.

“Terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya dapat bertemu dengan Anda,” kata Menhan Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Dalam surat resmi yang disampaikan sebelumnya kepada Menhan Prabowo tertanggal 21 Maret, Tim Cook menyampaikan apresiasi atas dibukanya tiga akademi pengembangan Apple di Surabaya, Jakarta, dan Batam.

"Visi pemerintah dan komitmennya untuk mendukung pengembangan keterampilan dan inovasi tercermin dalam kualitas luar biasa oleh hampir 2.000 lulusan hingga saat ini. Melihat ke depan, saya yakin kita akan mampu membuka kerja sama yang lebih sukses antara Indonesia dan Apple," kata Tim dalam surat resmi.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto.

Adapun, Tim Cook hadir bersama Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives Apple Lisa Jackson, Head of Global Government Affairs Nick Amma, Head of Government Affair APAC Elizabeth Hernandez, serta Government Affairs for SEA Mirza Natadisastra.

Menurut Budi Arie, Tim Cook menyampaikan rencana investasi dan Apple Developer Academy di Indonesia.

“Indonesia negara yang menarik dan potensial bagi Apple,“ kata Budi.

Budi mengungkap bahwa Prabowo menyambut baik diskusi dan niat baik Apple untuk berinvestasi di Indonesia. Prabowo berharap investasi Apple bisa terlaksana dengan baik di Indonesia serta tepat waktu.

“Pak Prabowo menyampaikan, Indonesia sangat welcome dengan komitmen Apple untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia,“ pungkas Budi.

Budi juga membagikan momen bersama Tim Cook yang berkunjung ke Kemenhan di akun Instagram pribadinya @budiariesetiadi pada Rabu (17/4/2024).

Dalam unggahan tersebut terlihat Tim Cook yang mengenakan setelan kemeja lengkap dengan jas dan dasi berwarna biru dongker. Sementara itu, Prabowo mengenakan kemeja putih dengan celana berwarna hitam.

