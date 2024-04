Ini Sosok Bos Apple Tim Cook yang Punya Harta Rp32 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Executive Officer alias CEO Apple, Tim Cook dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (17/4/2024), di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan Tim Cook disebut-sebut akan membahas terkait investasi Apple di Indonesia.

Lantas, siapa sebenarnya Tim Cook dan berapa harta kekayaannya?

Dilansir dari Forbes, Rabu (17/4/2024), pria kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) itu memiliki kekayaan bersih senilai US$2 miliar atau sekitar Rp32,53 triliun (asumsi kurs Rp16.263 per dolar AS).

Tim Cook memiliki lebih dari 3 juta saham Apple atau kurang dari 1% saham. Adapun, dia telah menjual saham senilai ratusan juta dolar selama bertahun-tahun.

Pria dengan gelar MBA itu bergabung dengan Apple pada 1988 itu menjabat sebagai CEO Apple pada 2011, sebelumnya menjabat sebagai chief operating officer Apple di bawah Steve Jobs.

Dikutip dari laman resmi Apple, Rabu (17/4/2024), sebelum diangkat menjadi CEO pada Agustus 2011, Tim Cook adalah chief operating officer Apple dan bertanggung jawab atas semua penjualan dan operasi perusahaan di seluruh dunia, termasuk manajemen end-to-end rantai pasokan Apple, aktivitas penjualan.

Tim Cook juga bertanggung jawab terhadap layanan dan dukungan Apple di semua pasar dan negara.

Selain itu, dia juga mengepalai divisi Macintosh Apple dan memainkan peran penting dalam pengembangan berkelanjutan hubungan pengecer dan pemasok yang strategis, memastikan fleksibilitas dalam menanggapi tuntutan pasar yang semakin meningkat.

Sebelum bergabung dengan Apple, Tim adalah wakil presiden Corporate Materials untuk Compaq dan bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan seluruh inventaris produk Compaq.

Adapun sebelum bekerja di Compaq, Tim Cook pernah mengemban tugas sebagai chief operating officer Divisi Reseller di Intelligent Electronics.

Bos Apple itu juga menghabiskan 12 tahun di IBM, dan terakhir menjabat sebagai direktur North American Fulfillment. Di sana, Tim Cook memimpin fungsi manufaktur dan distribusi untuk Personal Computer Company IBM di Amerika Utara dan Latin.

Beralih ke jenjang pendidikan, Tim Cook memperoleh gelar MBA dari Duke University, di mana ia menjadi Fuqua Scholar, dan gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Industri dari Auburn University.

