Promo Akbar Ramadan: Tokopedia Tebar Diskon Rp1 Juta!

Bisnis.com, JAKARTA - Tokopedia, layanan e-commerce milik TikTok dan GoTo, menggelar Promo Akbar Ekstra Seru selama bulan Ramadan.

Program tersebut memberikan diskon mulai dari 5% sampai dengan 10%. Tokopedia menjamin seluruh pengguna yang terlibat dalam progam ini akan mendapat reward tersebut.

Adapun pemberian besaran diskon tergantung pada nilai uang yang dibelanjakan. Jika pelangan berbelanja sebesar Rp100.000 maka akan mendapat potongan 5%. Kemudian untuk nominal belanja Rp300.000 - Rp500.000 diskon yang diberikan sebesar 10%. Tokopedia juga menyampaikan bahwa total diskon yang diberikan akan menyentuh hingga Rp1 juta.

Adapun syarat dan ketentuan dalam mengikuti promo tersebut antara lain:

1. Minimum belanja Rp100.000 di luar pemakaian Gopay Coins atau OVO Poins (tidak termasuk ongkos kirim)

2. Promo tidak berlaku untuk produk Flash Sale Kasih Murah

3. Berlaku di toko: Official Store, Power Merchant Pro, dan Power Merchant

4. 1 promo berlaku untuk 1 kali transaksi selama periode promo

5. Promo tidak dapat digunakan untuk produk Tokopedia NOW

6. Promo berlaku di mobile web dan aplikasi Tokopedia berbasis iOS dan/atau Android versi terbaru

7. Promo dapat digunakan bersamaan dengan kurir bebas ongkir atau kurir GoTo Plus

8. Prom tidak dapat digunakan bersamaan dengan produk promosi

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, integrasi sistem antara TikTok dan Tokopedia secara keseluruhan telah beralih dan dikelola oleh PT Tokopedia dengan nama Shop Tokopedia.

Proses integrasi ini rampung setelah tiga bulan keduanya memutuskan untuk berkolaborasi.

“Berdasarkan hasil pantauan terakhir, secara keseluruhan dalam sistem elektronik sudah beralih dikelola oleh PT Tokopedia dengan nama Shop Tokopedia,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim kepada Bisnis.

Kendati secara keseluruhan sudah beralih ke Tokopedia, pihaknya akan terus memantau perkembangan Shop Tokopedia.

Direktur dan Head of External Affairs GOTO Nila Marita mengungkapkan bahwa proses integrasi dan migrasi antara kedua perusahaan berjalan baik.

Misalnya dari sisi proses belanja, pembayaran, hingga check out transaksi telah dipisahkan dari aplikasi TikTok dan terjadi di sistem backend Tokopedia.

