Laporan Langsung Dari Barcelona: Mobile World Congress (MWC) 2024 Resmi Dibuka

Bisnis.com, BARCELONA - Ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 kembali digelar mulai hari ini, Senin (26/2/2024) hingga Kamis (29/2/2024) di Barcelona, Spanyol.

Perhelatan akbar yang mempertemukan industri komunikasi seluler tersebut diperkirakan bakal dihadiri lebih dari 95.000 pengunjung pada tahun ini.

Lebih dari 1.100 pembicara akan mengisi 17 panggung yang ada di area MWC 2024, Fira Barcelona Gran Via.

Ada enam tema sentral yang akan berkembang di even tersebut, yaitu 5G and Beyond, Connecting Everything, Humanising AI, Manufacturing DX, Game Changers, dan Our Digital DNA.

Peserta Mobile World Congress (MWC) 2024 memadati area acara yang digelar pada Senin (26/2/2024)/Bisnis-Maria Y Benyamin Perbesar

Berdasarkan pantauan Bisnis, ribuan orang menghadiri ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh para industri komunikasi seluler tersebut.

Baca Juga Telat Bayar BHP Frekuensi, Izin Operator Telekomunikasi Terancam Dicabut

Adapun, MWC Barcelona 2024 berlangsung mulai dari 26 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 yang menjadi acara terbesar dan paling berpengaruh bagi ekosistem konektivitas.

Forum tersebut mengumpukan operator seluler global, produsen perangkat, penyedia teknologi, vendor, pemilik konten, atau komunitas yang antusias dengan masa depan teknologi.

Acara tersebut merupakan agenda rutin yang digelar tiap tahun. Ribuan eksekutif senior dari perusahaan global terkemuka, pemerintah internasional, dan bisnis teknologi terkemuka berkumpul di MWC Barcelona untuk mengambil sejumlah keputusan penting.

Baca Juga Biaya Mahal, Operator Telekomunikasi Berisiko Tak Lanjutkan 5G

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel