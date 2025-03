Telkomsel & Ericsson Perkuat 5G dengan Far Edge Core di MWC 2025

Bisnis.com, BARCELONA - Telkomsel, penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, menjalin kolaborasi strategis dengan Ericsson dalam menghadirkan Far Edge Core Solutions, serta pengembangan talenta yang berfokus pada teknologi 5G, jaringan berbasis AI, arsitektur cloud-native, dan inovasi digital terkait.

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Barcelona (3/3), bertepatan dengan penyelenggaraan Mobile World Congress (MWC) 2025.

Penandatanganan kerja sama yang dihadiri oleh Komisaris Telkomsel, Yose Rizal; Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna; Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam; Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Krishna Patil; SVP & Head of Ericsson South East Asia, Oceania and India, Andres Vicente; dan SVP & Head of Business Area Global Communications Platform & CEO of Vonage, Niklas Heuveldop, memiliki beberapa inisiatif utama, yakni:

Mengeksplorasi dan mengimplementasikan Far Edge Core Solutions berbasis Cloud Native Infrastructure (CNIS) guna meningkatkan kinerja jaringan, fleksibilitas, dan skalabilitas, serta mendukung perkembangan teknologi 5G dan edge computing di masa depan. Menilai penerapan fungsi jaringan berbasis cloud-native (CNFs) untuk mendukung penyediaan layanan yang dinamis, scalable, dan otomatis dalam infrastruktur Telkomsel. Melaksanakan penerapan Far Edge Core Solutions di atas CNIS, dengan melakukan validasi kelayakan operasional dan teknis serta memastikan integrasi yang lancar dengan ekosistem cloud-native Telkomsel yang sudah ada. Ericsson akan memberikan Telkomsel akses ke berbagi pengetahuan khusus dan pengembangan talenta, yang berfokus pada teknologi 5G dan penerapannya, inovasi digital terkait, jaringan berbasis AI serta arsitektur cloud-native. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa talenta di Telkomsel tetap terdepan dan unggul dalam industri telekomunikasi.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, menyampaikan, “Telkomsel terus berkomitmen untuk mendorong ekosistem digital nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui inovasi teknologi dan pengembangan talenta digital Telkomsel. Dalam kerja sama dengan Ericsson, kami menerapkan solusi Far Edge Core Solutions untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan mempercepat adopsi teknologi 5G, sekaligus menyiapkan pengembangan talenta Telkomsel yang mampu memahami serta menerapkan teknologi terbaru. Kerja sama ini juga sejalan dengan visi Telkomsel dalam mengakselerasi kemajuan Indonesia, menciptakan hari yang lebih baik, dan masa depan yang gemilang.”

Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Krishna Patil, menambahkan, “Ericsson bangga dapat melanjutkan kemitraan jangka panjang dengan Telkomsel untuk menghadirkan teknologi Far Edge Core Solutions dalam jaringan 5G hingga pengembangan talenta terkait beragam inovasi teknologi. Kami percaya kerja sama ini akan mempercepat transformasi digital di Indonesia, khususnya di sektor industri telekomunikasi.”

Kolaborasi strategis ini menandai komitmen Telkomsel dan Ericsson yang kedepannya akan terus mendorong inovasi jaringan dan pengembangan talenta digital yang berdaya saing global, serta memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan.