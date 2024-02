Update Harga iPhone 11, 12, 13, 14 dan 15 Februari 2024, Banting Harga Mulai Rp 6 Jutaan

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah update harga iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15 bulan Februari 2024 yang dijual mulai Rp6 jutaan.

Kabar baik buat Anda yang ingin membeli iPhone. Sebab pada awal bulan Februari 2024 ini, beberapa seri iPhone banting harga hingga Rp1 jutaan.

Seri yang dibanderol cukup murah pada bulan ini adalah iPhone 14 terutama varian Pro Max.

Bulan lalu iPhone 14 Pro Max versi 128 GB dijual dengan harga Rp 18.999.000. Namun pada Februari 2024 ini, iPhone 14 Pro Max versi 128GB hanya dibanderol Rp17.999.000 saja.

Kemudian, varian internal 256 GB juga turun dari yang sebelumnya Rp 21.999.000 menjadi Rp 21.499.000.

Sementara jika Anda mencari HP iPhone dengan harga termurah, Ad abisa memilih iPhone 11 yang dijual mulai Rp6 jutaan saja.

Update harga iPhone terbaru bulan Feberuari 2024:

iPhone 11

iPhone 11 versi 64 GB - Rp 6.999.000

iPhone 11 versi 128 GB - Rp 8.499.000

iPhone 12

iPhone 12 versi 64 GB - Rp 8.999.000

iPhone 12 versi 128 GB - Rp 9.999.000

iPhone 12 versi 256 GB - Rp 13.499.000

iPhone 12 Pro 128GB: Rp 15.799.000

iPhone 12 Pro 256GB: Rp 12.999.000

iPhone 12 Pro 512GB: Rp 13.999.000

iPhone 12 Pro Max 512GB: Rp 14.999.000

iPhone 13

iPhone 13 versi 128 GB - Rp 10.999.000

iPhone 13 versi 256 GB - Rp 13.499.000

iPhone 13 versi 512 GB - Rp 15.499.000

iPhone 13 Pro versi 128 GB - Rp 13.999.000

iPhone 13 Pro versi 256 GB - Rp 14.999.000

iPhone 13 Pro versi 512 GB - Rp 15.999.000

iPhone 13 Pro versi 1 TB - Rp 16.999.000

iPhone 14

iPhone 14 versi 128 GB - Rp 12.999.000

iPhone 14 versi 256 GB - Rp 15.999.000

iPhone 14 versi 512 GB - Rp 19.999.000

iPhone 14 Plus versi 128 GB - Rp 14.999.000

iPhone 14 Plus versi 256 GB - Rp 17.999.000

iPhone 14 Plus versi 512 GB - Rp 21.999.000

iPhone 14 Pro versi 128 GB - Rp 16.999.000

iPhone 14 Pro versi 256 GB - Rp 19.499.000

iPhone 14 Pro versi 512 GB - Rp 23.499.000

iPhone 14 Pro versi 1 TB - Rp 27.499.000

iPhone 14 Pro Max versi 128 GB - Rp17.999.000 sebelumnya Rp 18.999.000

iPhone 14 Pro Max versi 256 GB - Rp 21.499.000 sebelumnya Rp 21.999.000

iPhone 14 Pro Max versi 512 GB - Rp 24.499.000 sebelumnya Rp 25.499.000

iPhone 14 Pro Max versi 1 TB - Rp 29.499.000

iPhone 15

iPhone 15 versi 128 GB - Rp 15.499.000

iPhone 15 versi 256 GB - Rp 18.499.000

iPhone 15 versi 512 GB - Rp 22.499.000

iPhone 15 Plus versi 128 GB - Rp 17.499.000

iPhone 15 Plus versi 256 GB - Rp 20.499.000

iPhone 15 Plus versi 512 GB - Rp 24.499.000

iPhone 15 Pro versi 128 GB - Rp 19.999.000

iPhone 15 Pro versi 256 GB - 22.999.000

iPhone 15 Pro versi 512 GB - Rp 26.999.000

iPhone 15 Pro versi 1 TB - Rp 30.999.000

iPhone 15 Pro Max versi 256 GB - Rp 23.999.000

iPhone 15 Pro Max versi 512 GB - Rp 28.999.000

iPhone 15 Pro Max versi 1 TB - Rp 32.999.000

