4 Rekomendasi Game Online untuk Dimainkan Bareng Keluarga saat Libur Akhir Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi anda yang ingin menghabiskan waktu bersantai di rumah, berikut ini adalah rekomendasi game yang bisa dimainkan bersama keluarga.

Deretan game di bawah ini cocok dimainkan bersama dengan anggota keluarga lain untuk menghabiskan waktu di malam tahun baru.

Game ini bisa dimainkan di PlayStation (PS), Xbox, Nintendo Switch, hingga PC. Berikut daftarnya.

Baca Juga 10 Tradisi Unik Merayakan Malam Tahun Baru Berbagai Negara di Dunia

4 Game Online untuk Dimainkan Bersama Keluarga

1. Super Mario Bros. Wonder

Siapa yang tidak mengenal game ini? Super Mario Bros. Wonder merupakan game online yang cocok dimainkan bersama keluarga.

Dalam game ini ada opsi multiplayer, yang memungkinkan permainan diisi oleh empat orang.

Baca Juga 7 Kode Redeem ML Valid 31 Desember 2023, Bonus Spesial Akhir Tahun

Di sini gamer dapat menggunakan karakter-karakter kondang di seri Mario, seperti Luigi hingga Putri Peach. Semua pemain akan memiliki misi yang sama.

Biasanya misi tersebut terdiri dari memecahkan batu, mengumpulkan koin, dan menyelesaikan perjalanan menuju tiang bendera di garis finish.

2. Mario Kart 8 Deluxe

Baca Juga Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini 31 Desember 2023, Bonus Item Spesial Akhir Tahun

Mario kart 8 Deluxe juga menjadi game seru yang bisa dipilih untuk dimainkan bersama keluarga. Kalian bisa memilih ingin bermain sendiri atau bersama dengan teman.

Mirip seperti game balapan lain, Mario Kart 8 Deluxe memiliki berbagai sirkuti dan karakter lucu. Selain itu pemain juga bisa memilih mode pertarungan yang memungkinkan seseorang mendapat senjata seru untuk mengalahkan musuh.

3. Moving Out 2

Game keluarga lainnya yakni Moving Out 2. Game ini terbilang ringan dan cocok dimainkan bersama anggota keluarga saat sedang santai.

Moving Out 2 pada dasarnya adalah game memindahkan perabot rumah. Namun yang harus diwaspadai adalah berbagai tantangan yang ada.

Pemain akan diminta untuk memindahkan barang namun harus melewati sejumlah tantangan terlebih dahulu.

4. It Takes Two

It Takes Two merupakan game online yang pernah mendapat predikat The Game Awards pada 2021. Game ini dipenuhi dengan berbagai misi yang diselesaikan oleh dua orang.

Berbagai misi harus dituntaskan oleh pemain untuk bisa membuka semua level.

Pemain di sini harus bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan kemampuan untuk maju. Game ini juga dilengkapi sejumlah besar minigame yang bisa dimainkan untuk menambah keseruan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News