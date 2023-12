Takluk dari Tuan Rumah, Onic Esports Runner-up M5 World Championship

Bisnis.com, SOLO - Tim esports Indonesia, Onic Esports, harus puas menjadi runner-up M5 World Championship.

Tim Indonesia gagal menjadi juara turnamen Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) M5 World Championship yang berlangsung di Filipina pada 2-17 Desember 2023.

Juara MPL ID Season 12 Onic Esports harus puas menjadi runner-up dan gagal membawa pulang gelar juara usai kalah dari wakil Filipina AP Bren pada Grand Final M5 World Championship, Minggu (17/12/2023).

Onic Esports harus menelan pahitnya kekalahan dari AP Bren dalam pertandingan yang berakhir dengan dramatis, 3-4 , dalam format best of seven.

AP Bren telah banyak belajar dari kesalahan mereka dari Onic pada final upper bracket.

Terbukti wakil Filipina itu tidak memberi ruang sedikit pun bagi Onic Esports untuk mengembangkan permainan sejak early game.

AP Bren terus menekan Onic hingga akhirnya gim pertama berakhir untuk kemenangan wakil Filipina pada menit ke-14.

Di gim kedua, Onic Esports berusaha bangkit dan memegang kendali early game. Dengan metode pickoff, Onic berusaha menculik satu per satu lawan.

Tim beralias "Raja Langit" itu pun mengamankan gim kedua untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Di gim ketiga dan keempat kembali AP Bren menunjukkan permainan terbaik. Onic harus mengakui intensitas team fight sang tuan rumah yang berhasil menyelesaikan gim ketiga hanya dalam waktu 14 menit untuk memimpin 2-1.

Pada gim keempat kejadian yang nyaris serupa terulang lagi. AP Bren memenangi gim keempat pada menit ke-14 sekaligus meraih match point dalam kedudukan 3-1.

Onic yang berada di ujung tanduk bangkit dan menyamakan kedudukan dalam dua gim selanjutnya.

Onic Esports kembali struggle dengan tertinggal di early game gim kelima yang didominasi AP Bren.

Tim landak kuning berusaha mematahkan pertempuran yang diinisiasi oleh wakil Filipina hingga akhirnya mampu membalikkan keadaan.

Onic Esports berhasil menahan match point AP Bren dengan memenangi gim kelima pada menit ke-27 untuk mengejar ketertinggalan 2-3.

Berbekal kemenangan gim kelima, Onic semakin percaya diri pada gim keenam. CW dan kawan-kawan kembali membalikkan kondisi untuk mengemas gim keenam dan menyamakan kedudukan 3-3. Hasil itu sekaligus memaksa AP Bren memainkan gim penentu alias gim ketujuh.

Sayangnya pada gim penentuan AP Bren mengusung strategi jitu dengan meredam agresivitas trio mid Onic.

Pada menit ke-13 saat Kairi dan Sanz ditumbangkan, menjadi momentum bagi AP Bren untuk memasuki base turret dan meluluhlantakkan pertahanan Onic Esports untuk memenangi pertandingan 4-3.

Hasil ini membuat AP Bren menjadi juara M5 World Championship, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang memenangi kejuaraan dunia M Series World Championship sebanyak dua kali.

AP Bren, yang dulu bernama Bren Esports, menjadi juara dunia setelah memenangi M2 World Championship pada 2021 di Singapura.

Sementara bagi Onic, mereka memperpanjang catatan tim Indonesia yang gagal juara di M Series sejak M1 pada 2019 di Malaysia yang dimenangi Evos Legends.

