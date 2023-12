Jadwal M5 World Championship: Fase Grup Sampai Grand Final

Bisnis.com, SOLO - Turnamen esports Mobile Legends: Bang Bang tingkat dunia, M5 World Championship, telah bergulir. Indonesia diwakili 2 tim yakni Onic Esports dan Geek Fam.

M5 World Championship digelar sebagai penutup turnamen esports Mobile Legends: Bang Bang pada tahun 2023.

Jika tahun lalu M4 digelar di Indonesia, kini M5 World Championship berpindah ke negara rival yakni Filipina.

Filipina punya sejarah panjang di M-Series lantaran dalam 3 edisi terakhir selalu menjadi juara. Adapun Indonesia hanya sekali menjadi juara yakni pada gelaran M1.

Pada M5 World Championship, ada format baru yakni wildcard untuk tim-tim dari beberapa region, termasuk China yang kali pertama ambil bagian di M-Series.

Setelah fase wildcard yang digelar pada 23-26 November 2023 dan meloloskan The Ohio Brothers (NA) dan Team LilGun (MG), M5 World Championship memasuki babak grup.

Indonesia mengirim 2 perwakilan ke M5 World Championship 2023, yakni finalis MPL ID Season 12 Onic Esports dan Geek Fam.

Onic tergabung di Grup A bersama See You Soon (KH), Triple Esports (MENA), dan Bigetron SONS (BR). Sementara itu Geek Fam menghuni Grup D bersama HomeBois (MY), Deus Vult (RUS), dan The Ohio Brothers (NA).

Nantinya 2 tim terbaik di fase grup akan melenggang ke knockout stage yang digelar mulai 9 Desember mendatang.

Partai puncak alias Grand Final M5 World Championship 2023 akan diselenggarakan pada 17 Desember nanti.

Berikut jadwal M5 World Championship:

