Jadwal Playoff M5 World Championship: DeusVult vs Onic, AP Bren vs Geek Fam

Bisnis.com, SOLO - Jadwal playoff M5 World Championship akan diikuti 2 wakil Indonesia, Onic Esports dan Geek Fam ID.

Dua wakil Indonesia, Onic Esports dan Geek Fam, sukses melaju ke babak playoff M5 World Championship di Filipina.

Onic memuncaki Grup A setelah menyapu bersih 3 match kontra See You Soon, Triple Esports, dan Bigetron Sons.

Adapun Geek Fam yang kalah dari HomeBois pada match pertama, bisa bangkit dan memenangi duel lawan The Ohio Brothers dan DeusVult. Hasil itu membuat Geek Fam menjadi juara Grup D.

Di fase perempat final upper bracket playoff, Sabtu (9/12/2023), Onic menundukkan Blacklist International dengan skor 3-2.

Geek yang bertanding pada Minggu (10/12/2023), musti bersusah payah mengalahkan Burmese Ghouls dengan skor yang sama.

Langkah kedua wakil Indonesia itu akan diuji pada pertandingan semifinal yang akan digelar hari ini, Selasa (12/12/2023).

Onic akan menantang DeusVult pada match pertama pukul 13.00 WIB, disusul Geek Fam yang bakal menghadapi juara MPL Filipina, AP Bren, pada pukul 17.00 WIB.

Pemenang laga semifinal akan melaju ke final upper bracket, sementara tim yang kalah akan turun ke perempat final lower bracket.

Berikut jadwal playoff M5 World Championship:

