Simak! Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-Diam di Android dan iOS

Bisnis.com, JAKARTA – Whatsapp, salah satu aplikasi perpesanan asal Amerika Serikat (AS), menyediakan fitur khusus yang membuat pelanggan dapat keluar dari grup tanpa diketahui orang.

Fitur grup WA sendiri sebenarnya digunakan untuk bertukar pesan dengan banyak orang dalam satu ruang chat. Sehingga setiap anggota grup dapat membalas pesan yang dikirimkan.

Namun, beberapa peserta sering mengirimkan pesan teks di luar konteks pembicaraan. Bahkan mengirim emoji ataupun spam stiker.

Hal inilah yang membuat kita kesal dan terkadang dapat memperlambat kinerja ponsel karena banyaknya pesan masuk. Apalagi jika pesan yang dikirimkan tidak ada gunanya dan hanya memakan ruang di ponsel.

Oleh karena itu, WhatsApp kini memiliki fitur khusus yang memungkinkan penggunanya keluar dari grup secara diam-diam tanpa diketahui anggota lain. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi khawatir untuk menginstal aplikasi tambahan.

Lantas bagaimana cara keluar dari grup WhatsApp secara diam-diam tanpa diketahui anggota lainnya?

Berikut ini cara Keluar Grup WhatsApp Diam-Diam di Android:

1. Pertama-tama update WhatsApp ke versi terbaru

2. Jika sudah, buka WhatsApp di smartphone Android

3. Setelah itu, masuk ke grup WA yang ingin ditinggalkan

4. Kemudian klik nama grup WA tersebut yang mana sejajar dengan foto profil, ikon panggilan video, dan suara

5. Scroll ke bawah hingga menemukan opsi Exit Group

6. Lalu tekan Exit dan selesai.

Sebagai informasi, sebelum kamu klik Exit nantinya akan muncul notifikasi yang bertuliskan Only group admins will be notified that you left the group. Artinya, hanya admin di WA grup saja yang tahu kalau kamu sudah meninggalkan grup.

Cara Keluar Grup WhatsApp Diam-Diam di iOS:

1.Update WhatsApp ke versi terbaru

2. Jika sudah, buka WhatsApp di iPhone

3. Setelah itu, masuk ke grup WA yang ingin ditinggalkan

4. Kemudian klik nama grup WA tersebut yang mana sejajar dengan foto profil, ikon panggilan video, dan suara

5. Scroll ke bawah hingga menemukan opsi Exit Group

6. Lalu tekan Exit dan selesai.

Sama seperti di Android, di perangkat iOS akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa hanya admin grup yang akan diberitahu bahwa Anda keluar dari grup.

Namun perlu diingat bahwa notifikasi ini hanya akan muncul jika Anda telah memperbarui WhatsApp ke versi terbaru.

Sebagai informasi, meskipun Anda tidak meninggalkan notifikasi,, anggota grup masih bisa mengetahui nama-nama anggota yang telah keluar dari grup WhatsApp.

Faktanya, WhatsApp menghadirkan menu baru,yaitu khusus Tampilkan peserta sebelumnya. Menu ini berada di bawah nama seluruh anggota grup. Menu Tampilkan peserta sebelumnya dapat memberikan informasi tentang anggota grup yang keluar dari grup atau dikeluarkan dari grup selama 60 hari terakhir.

Informasi yang akan ditampilkan antara lain nama anggota grup serta waktu anggota tersebut keluar dari grup maupun dikeluarkan dari grup. Bukan hanya Admin saja, menu Tampilkan peserta sebelumnya juga bisa diakses oleh anggota grup atau pengguna yang sudah keluar dari grup WhatsApp. (Afaani Fajrianti)

