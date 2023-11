Kini Bisa Main Game Online Langsung di Youtube, Ini Caranya

Bisnis.com, SOLO - Gamers sekarang bisa memainkan game online secara langsung di Youtube, tanpa harus melakukan download.

Melansir dari techcrunch, YouTube memperkenalkan fitur Playables untuk pengguna Premium.

Fitur ini membuat pengguna Premium bisa memainkan game online secara langsung di Youtube, tanpa harus diunduh.

Setelah diuji coba bulan September, setidaknya kini ada lebih dari 30 mini-game yang bisa dimainkan langsung di Youtube.

Game ini dapat dimainkan di Android, iOS, dan desktop. Beberapa judul game terkenal yang bisa dinikmati gamers yakni Daily Solitaire, The Daily Crossword, Angry Birds Showdown, Merge Pirates, Farm Land, Words of Wonder, Endless Siege, 8 Ball Billiards Classic, dan Brain Out.

Untuk memainkan game ini secara langsung di Youtube, pengguna bisa menemukannya dalam pilihan “Dapat Dimainkan” di Beranda.

Meskipun saat ini mungkin ada beberapa game yang mungkin tidak selalu tersedia, namun game tersebut dapat dimainkan hingga 28 Maret.

Selain itu, Youtube juga memperkenalkan fitur AI generatif baru, termasuk alat percakapan AI yang menjawab pertanyaan tentang konten YouTube.

Fitur lain yang disiapkan yakni pengguna bisa mendapat rangkuman topik-topik dalam konten YouTube.

Juga pada awal bulan ini, YouTube meluncurkan lebih banyak fitur untuk pengguna Premium. Perusahaan ini memperluas versi bitrate HD 1080p yang ditingkatkan ke lebih banyak perangkat, memperluas kemampuan untuk terus menonton YouTube di berbagai perangkat hingga smart TV dan tablet, meluncurkan lencana yang menunjukkan pencapaian, dan meluncurkan penawaran baru di halaman manfaat Premium.

