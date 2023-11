YouTube Bakal Perkenalkan Fitur For You, Tiru TikTok?

Bisnis.com, JAKARTA – YouTube, platform berbagi video asal Amerika Serikat, akan merilis fitur For You ditampilkan di bagian atas channel milik kreator. Hal ini sekilas mirip seperti For You yang ada di TikTok.

Menurut unggahan dari akun dukungan YouTube menyatakan bahwa fitur For You akan merekomendasikan kumpulan konten yang ada di channel milik kreator kepada penonton sesuai dengan riwayat nonton.

Hal ini karena dibuat berdasarkan riwayat dan kebiasaan menonton pengguna, rekomendasi konten akan dibuat unik dan dipersonalisasi khusus untuk pengguna.

Baca Juga Cara Blokir Orang di Tiktok Tanpa Ketahuan Pemilik Akun

Para konten kreator Youtube dapat mengaktifkan atau menonaktifkan For You di menu penyesuaian di bawah pengaturan saluran, sebelum fitur diluncurkan pada tanggal 20 November.

Maka, kreator dapat memutuskan apakah mereka hanya menginginkan video pendek, livestream, atau video lengkap dibagikan di fitur For You. Ada juga opsi untuk memasukkan semua konten atau hanya konten terbaru saja.

Seperti dikutip dari theverge, Selasa (14/11/2023), Fitur For You di halaman channel sudah diuji coba sejak beberapa bulan yang lalu. YouTube pertama kali membagikan sneak peek fitur ini dalam video yang diunggah oleh channel Creator Insider enam bulan lalu.

Baca Juga Proyeksi Pangsa Pasar TikTok Direvisi, Gerus Shopee Hingga Lazada

Selain itu, YouTube memperbarui halaman fitur pengujian dan eksperimennya pada tanggal 8 Agustus untuk membahas pengujian tersebut. Dokumentasi YouTube menyatakan bahwa fitur tersebut awalnya wajib, tetapi ketika diluncurkan untuk semua orang, pembuat konten kemudian dapat memilih untuk tidak ikut serta.

YouTube telah memasukkan fitur-fitur mirip TikTok ke dalam platformnya selama bertahun-tahun, dan fitur-fitur tersebut seringkali cukup mencolok, seperti keseluruhan fitur Shorts dan pilihan pengeditan video vertikal. Maka dari itu, fitur terbaru dari YouTube ini merupakan adaptasi yang sangat cerdas dari formula TikTok.

Selain fitur For You, YouTube juga sedang menguji coba tombol play something di aplikasi mobile-nya. Jika diketuk, tombol ini akan memainkan video secara acak, cocok untuk pengguna yang bingung mau nonton apa.

Agar fitur ini dapat dioptimalkan Para kreator dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur For You melalui YouTube Studio dengan menuju ke Customization > Layout.

Dengan memilih more settings di bawah bagian recommendations for your viewers, para kreator mendapatkan kontrol tambahan untuk menyusun konten yang ditampilkan di bagian For You. (Afaani Fajrianti)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News