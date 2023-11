Tokopedia (GOTO) Rilis Fitur Cari Sekaligus, Makin Hemat Biaya dan Ongkir

Bisnis.com, JAKARTA – Tokopedia, unit bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), memperkenalkan dua fitur terbaru yakni Multiple Product Search (Cari Sekaligus), dan Buy More Save More (Beli Banyak Lebih Hemat), untuk mempermudahkan masyarakat berbelanja online.



Product Manager Senior Lead Tokopedia Hefrian Syah mengatakan fitur multiple product search atau cari sekaligus dapat memungkinkan masyarakat agar bisa mencari produk lebih dari satu secara bersamaan.



Tak hanya itu, fitur ini juga merekomendasikan pilihan toko yang menjual semua produk yang dicari secara sekaligus.



“Fitur ini dibuat saat tim Product menemukan bahwa ada kebutuhan dari pembeli untuk menemukan satu toko yang menjual berbagai produk yang mereka butuhkan dalam satu waktu sekaligus,” kata Hefrian, Selasa (21/11/2023).

Bahkan, fitur ini memungkinkan masyarakat untuk belanja online lebih hemat dari sisi waktu maupun ongkir. Untuk menggunakan cari sekaligus ini mempermudahkan saat belanja online menjadi hemat waktu, karena tidak perlu mencari secara manual satu per satu.

Selain itu, masyarakat dapat menghemat biaya ongkir hanya dikenakan dari satu toko, bahkan bisa gratis maupun bebas ongkir.

Hal ini juga dibuktikan oleh pengguna Tokopedia yang berstatus Diamond, seorang content creator Leona Agustine mengatakan fitur terbaru Tokopedia ini membuat dirinya lebih mudah untuk mencari berbagai produk yang dibutuhkan tanpa harus mencari di toko yang berbeda-beda.

“Saya juga bisa menghemat waktu yang biasa dihabiskan untuk mencari produk dan juga bisa lebih hemat dari segi ongkir karena berbagai kebutuhan yang dicari bisa dibeli dari satu toko saja,” kata Leona.

Tak hanya Multiple Product Search, Tokopedia juga memperkenalkan fitur Buy More Save More atau Beli Banyak Lebih Mudah, yang memungkinkan masyarakat untuk belanja online lebih terjangkau.

Associate Vice President Product Campaign and Promotions Tokopedia Helena, mengatakan adanya fitur beli banyak lebih hemat ini memudahkan masyarakat membeli lebih banyak banyak produk untuk mendapatkan diskon yang lebih besar.

“Contoh menggunakan fitur beli banyak lebih hemat seperti beli 2 diskon 10%, beli 3 diskon 20%, dan seterusnya. Fitur yang bisa membuat belanja online lebih terjangkau (affordable) ini berlaku di toko penjual dengan status Power Merchant PRO dan Official Store, sesuai syarat dan ketentuan,” kata Helena.



Perlu diketahui, dalam proses pembuatan fitur Buy More Save More atau Beli Banyak Lebih Mudah ini bahwa Tim Product dan Research and Development Tokopedia menemukan ada kebutuhan dari penjual untuk memberikan manfaat tambahan di setiap transaksi serta mendorong calon pembeli untuk membeli lebih banyak produk.



Selain itu, bersama Bersama tim Engineering, tim Product dan Research and Development Tokopedia, membangun fitur yang relevan, yang juga bisa memperkaya benefit bagi pembeli.



Leona juga telah menggunakan fitur Buy More Save More dengan merasakan banyak manfaatnya, sehingga kebutuhan sehari-hari bisa lebih terjangkau mulai dari banyaknya produk hingga diskon yang diperoleh.



“Lewat fitur ini, saya juga bisa memilih produk apa saja yang ingin dibeli dengan mudah di section Buy More Save More pada halaman toko penjual favorit saya," tutup Leona. (Afaani Fajrianti)

