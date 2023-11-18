Daftar Harga Smartphone Vivo Terbaru November 2023, Seri V hingga X

Bisnis.com, JAKARTA – Vivo, salah satu merek smartphone yang popular di Indonesia, memperkenalkan Vivo V29e 5G, yang telah dipasarkan pada bulan September lalu.
Smartphone ini memiliki harga Rp4,3 juta dan termasuk smartphone yang cup berkualitas. Hanya ada satu varian memori dan media penyimpanan untuk Vivo V29e 5G, yakni 8/256 GB.
Smartphone dengan dimensi 162,30 (panjang) x 74,80 (lebar) x 7,69 mm (ketebalan) dan bobot 190 gram ini, ditawarkan di Indonesia dalam pilihan warna Rose Gold, Crystal Blue, dan Forest Black.
Vivo V29 memiliki 50 MP OIS Ultra-Sensing Camera + 8MP Super Wide-Angle + 2MP Monochrome Camera. Dengan rangkaian kamera terbaik ini, pengguna bisa lebih berkreasi dengan menghasilkan foto atau video dengan lebih detail dan stabil. Bahkan, Vivo juga membekali kamera depan dengan resolusi tertinggi di kategorinya, yakni 50 MP AF.
Meski memiliki banyak fitur fotografi, Vivo V29 juga memiliki fitur Super Night untuk merekam video berkualitas jernih dan terang dalam kondisi pencahayaan minim atau gelap. Selain menggunakan fitur ini sebagai fitur utama untuk merekam video dalam kondisi gelap, pengguna juga bisa menggunakan fitur Aura Light sebagai gantinya.
Selain Vivo V29e 5G, berikut adalah update harga beberapa smartphone Vivo lainnya per November 2023 yang bisnis rangkum dari laman resmi Vivo untuk Anda:
Vivo X Seri
1. Vivo X80 Pro Rp15.999.000
2. Vivo X80 Rp8.999.000
3. Vivo X70 Pro Rp10.999.000
4. Vivo X60 Pro Rp9.999.000
5. Vivo X60 Rp7.999.000
6. Vivo X50 Pro Rp8.999.000
7. Vivo X50 Rp6.499.000
Vivo V Seri
1. Vivo V29 8GB+256GB Rp5.999.000
2. Vivo V29 12GB+256GB Rp6.999.000
3. Vivo V29e Rp4.399.000
4. Vivo V27 Rp5.999.000
5. Vivo V27e 8GB+256GB Rp3.999.000
6. Vivo V27e 12GB+256GB Rp4.599.000
7. Vivo V25 Pro Rp5.999.000
8. Vivo V25e 8 GB + 128 GB Rp3.999.000
9. Vivo V25e 8 GB + 256 GB Rp4.299.000
10. Vivo V25e 12 GB + 256 GB Rp4.799.000
11. Vivo V25 Rp5.499.000
12. Vivo V23 5G Rp5.999.000
13. Vivo V23e Rp3.799.000
14. Vivo V21Rp3.999.000
15. Vivo V21 5G Rp4.499.000
16. Vivo V20 Rp4.399.000
17. Vivo V19 Rp3.999.000
18. Vivo V17 Pro Rp4.999.000
19. Vivo V19 Pro Rp4.999.000
20. Vivo V15 Rp3.499.000
Vivo T Seri
1. Vivo T1 5G 4GB+128GB Rp2.999.000
2. Vivo T1 5G 8GB+128GB Rp3.399.000
3. Vivo T1 Pro 5G Rp4.499.000
Vivo Y Seri
1. Vivo Y27s 8B+128GB Rp2.399.000
2. Vivo Y27s 8Gb+256GB Rp2.799.000
3. Vivo Y91C Rp1.599.000
4. Vivo Y75 5G Rp3.999.000
5. Vivo Y53s Rp3.699.000
6. Vivo Y51A Rp3.399.000
7. Vivo Y50 Rp. 3.149.000
8. Vivo Y36 5G Rp3.799.000
9. Vivo Y36 RpRp3.199.000
10.Vivo Y35 Rp3.199.000
(Afaani Fajrianti)
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