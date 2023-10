Segera Hadir! Ini Syarat untuk Kerja Jadi Host Live e-Commerce TikTok

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok Indonesia mulai buka lowongan untuk sejumlah pekerjaan di e-commerce TikTok. Adapun terlihat lebih dari 50 lowongan terkait pekerjaan yang ditemukan di laman LinkedIn TikTok global.

Menariknya, walaupun mayoritas lowongan bertempat di Indonesia, tetapi adapula sejumlah lowongan untuk e-commerce TikTok Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, ditemukan pula lowongan untuk magang yang dimulai pada 2024.

Lowongan yang dibuka pun beragam, mulai dari live host fesyen, business communications expert, campaign and community, marketing and partnership, TikTok Shop Graduate Development Program, IP Campaign, creator strategy, dan lain-lain.

Adapun berdasarkan LinkedIn TikTok, untuk host live kategori fesyen sendiri, diharuskan untuk siaran langsung selama 3 jam per hari dan 5 hari per minggu. Selain itu, host live akan diminta untuk membuat materi pelatihan, melatih host baru, dan membuat pelatihan secara publik.

Diketahui, nantinya para host ini akan melakukan live di tiktokshopfashion.id (domain ini masih belum tersedia saat ini).

Lebih lanjut, host live TikTok juga diwajibkan untuk membuat metodologi live stream serta menulis bahan untuk dibawakan oleh host.

Berikut syarat-syarat untuk menjadi host live di e-commerce fesyen TikTok:

1. Harus dapat memahami dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

2. Sudah berpengalaman dalam dunia live streaming. Khusus untuk kategori fesyen, pelamar diutamakan yang sudah pernah bekerja dalam dunia fesyen (fashion industry creator, KOL, model, designer, media, salesperson).

3. Memiliki kemampuan untuk membuat metode livestreaming berdasarkan pengalaman.

4. Memiliki kemampuan untuk membuat materi pelatihan untuk host dan melakukan pelatihan untuk publik.

5. Antusias pada live streaming dan memiliki penampilan yang menarik.

6. Lincah, ekspresif, dan mengetahui cara berinteraksi dengan audiens.

7. Memiliki kemampuan untuk berjualan yang baik dan dapat mengontrol live streaming.

8. Memiliki etos kerja yang baik dan dapat bekerja dalam tim.



