Ini Cara Membuat Emoji Kitchen dari Google, Mudah dan Tanpa Aplikasi

Bisnis.com, JAKARTA - Emoji Kitchen merupakan sebuah fitur dari Gboard yang dirilis pada 2020 untuk Android. Pengguna bisa menggabungkan dua emoji untuk membuat emoji baru yang unik dengan fitur populer ini.

Dilansir dari India Today, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah mengintegrasikan fitur tersebut ke dalam mesin pencariannya. Oleh karena itu, semua pengguna web, termasuk pengguna iPhone, dapat mengaksesnya dan membuat stiker emoji khusus mereka sendiri untuk dibagikan ke seluruh platform.

Meskipun Emoji Kitchen versi web tidak memiliki banyak kombinasi dibandingkan versi Gboard, fitur ini tetap menyenangkan menggunakan alat mashup yang tersedia di lebih banyak jenis perangkat.

Saat ini, Google juga telah mengintegrasikan AI generatif ke dalam alat Pencariannya di India dan Jepang. Peningkatan AI akan memungkinkan pengguna melihat teks atau hasil visual dalam bahasa lokal mereka.

Pembaruan ini diumumkan oleh “koki Emoji Kitchen” Gboard, Jennifer Daniel, di Twitter atau X. Dia menuliskan dalam Tweetnya mengenai kabar tersebut beserta tautan Emoji Kitchen-nya. Dia juga mengatakan bahwa Emoji Kitchen sebentar lagi akan muncul di Google Doodles.

“FINALLY… now exists on the web!!!! Officially!!!!! And all you have to do … is google emoji kitchen,” tulis Daniel di Tweet pertama.

Daniel juga membagikan emoji-emoji yang telah ‘dimasak’-nya. Warganet pun turut serta membagikan emoji buatannya. Adanya Emoji Kitchen membuat peselancar internet bisa berekspresi dengan lebih seru.

Ini cara membuat emoji yang Anda inginkan menggunakan Emoji Kitchen:

1. Buka Google, lalu ketik Emoji Kitchen

2. Klik pada kolom "Mulai memasak" atau “Get cooking”

4. Daftar emoji akan terpampang di layar

5. Pilih lalu klik emoji pertama yang ingin Anda gunakan

6. Lakukan hal yang sama dengan emoji kedua

7. Stiker emoji gabungan akan muncul di layar.

8. Untuk menggunakannya, Anda dapat menyalin dan menempelkan stiker ke aplikasi pesan atau platform media sosial

9. Anda juga dapat menggunakan pengacak untuk membuat kombinasi emoji secara acak dengan klik tombol "Acak" (Salma Permata Dewi)

