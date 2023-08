Adu Jotos Elon Musk vs Mark Zuckerberg Bakal Disiarkan di X

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik media sosial X atau yang dikenal sebelumnya sebagai Twitter, Elon Musk mengatakan pertarungan adu jotos di atas arena dirinya dengan Mark Zuckerberg sang CEO Meta akan disiarkan langsung di platform media sosial X.

Elon Musk mengaku bahwa hasil sumbangan dari siaran langsung duel mereka akan disumbangkan untuk para veteran.

"Zuck v Musk fight will be live-streamed on X. All proceeds will go to charity for veterans," tulis Musk di akun media sosial X miliknya, dikutip Minggu (6/8/2023).

Sebelumnya, Musk juga mengunggah bahwa dia telah berlatih mengangkat beban sepanjang hari untuk persiapan dirinya bertarung melawan Mark Zuckerberg. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk berolahraga.

"Don't have time to work out, so I just bring them to work," kata Musk.

Melansir Reuters, pihak Meta disebut tidak memberikan komentar terhadap unggahan Elon Musk yang akan menyiarkan langsung duel bersama Mark Zuckerberg di platform media sosial X.

Rencana pertarungan Elon Musk dengan Mark Zuckerberg itu dimulai saat Musk mengatakan dalam unggahan di X pada 20 Juni 2023 bahwa dirinya siap "pertandingan kandang" dengan Zuckerberg yang berlatih jujitsu.

Selang sehari sejak unggahan Musk tersebut, Zuckerberg si pemilik Instagram membalas dengan unggahan sebuah gambar pertandingan yang dimenangkannya di platform Instagram.

Zuckerberg meminta Elon Musk mengirimkan lokasi untuk pertandingan yang diusulkan oleh Elon Musk. Adapun, Elon Musk menjawab unggahan Mark Zuckerberg dan menyebut "Vegas Octagon" sebuah pusat acara di mana pertarungan kejuaraan seni bela diri campuran diadakan.

Pergesekan antara dua pimpinan perusahaan teknologi kelas dunia ini semakin kencang setelah perusahaan milik Mark Zuckerberg meluncurkan media sosial baru menyerupai X, yakni Threads pada 6 Juli 2023. Bahkan, Twitter atau X menyebut Threads sebagai plagiat dan meniru platform mereka.

