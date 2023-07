Profil Nezar Patria, Stafsus Erick Thohir yang Bakal Dilantik Jadi Wamenkominfo

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Nezar Patria menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Nezar bakal dilantik Jokowi bersama dengan sejumlah wakil menteri di Istana Negara. Selain itu, Jokowi juga dikabarkan bakal melantik Budi Arie sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi.

Untuk diketahui, Nezar Patria saat ini menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN, Erick Thohir. Nezar menjabat sebagai Staf Khusus sejak 7 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara

Sebelum menjabat posisi saat ini, dia bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Pria kelahiran Sigli, Aceh, 5 Oktober 1970 ini menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kabar reshuffle kabinet Jokowi. Kendati demikian, Bey tidak menyebutkan siapa saja nama yang akan dilantik.

“Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara,” tuturnya saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (16/7/2023).

Berdasarkan informasi yang beredar, orang nomor satu di Indonesia itu akan melakukan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) di sejumlah pos, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN).

Adapun, turut beredar nama-nama yang akan mengisi bangku di kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin itu, mulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie, Wamekominfo Nezar Patria, Wamendes Prof Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, Wamen BUMN Rosan Roeslani, dan Wantimpres Djan Farid.

