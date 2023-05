Sosok Honesti Basyir, Dirut Bio Farma yang Didapuk Direktur Telkom

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyetujui penunjukkan Honesti Basyir sebagai Direktur Group Business Development. Sebelumnya, Honesti merupakan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero).

Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah menuturkan ada penambahan posisi direksi yang baru menyusul dihapusnya jabatan Direktur Konsumer seiring dengan meleburnya IndiHome ke Telkomsel.

"Agar Telkom memiliki direktur yang fokus kepada berbagai anak usaha atau unit yang merupakan sumber pendapatan," katanya, Selasa (30/5/2023).

Dia menambahkan nantinya Honesti akan meninggalkan jabatan sebagai Direktur Utama PT Bio Farma, karena secara regulasi tidak boleh merangkap jabatan.

Sosok Honesti, yang merupakan lulusan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Keuangan Perusahaan Institut Manajemen Telkom, bukan wajah baru di tubuh TLKM.

Pria yang lahir pada 24 Juni 1968 tersebut pernah menjabat beberapa posisi strategis, yakni sebagai President Commissioner of Metra, CMO Wholesale and International Business TLKM Group, dan CEO PT Kimia Farma, Tbk.

Pada 13 September 2019, dia diangkat sebagai Direktur Utama Bio Farma adalah sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-203/MBU/09/2019.

Adapun, berkat kinerjanya selama ini, sejumlah penghargaan berhasil dia raih, antara lain The Best CFO dari Finance Asia pada 2013, The Best Asian Marketing 2.0 dari Michael Porter pada 2016, dan The Most Admired CEO in Pharmacy Sector dari Warta Ekonomi pada 2017.

Selain itu, The Best Industry Marketing Champion for Pharmaceutical Sector pada 2018, dan juga Marketer of The Year dari Markplus pada 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil RUPST Telkom Tahun Buku 2022:

Dewan Komisaris Telkom

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisaris Independen: Wawan Iriawan

Komisaris Independen: Bono Daru Adji

Komisaris Independen: Abdi Negara Nurdin

Komisaris: Arya Mahendra Sinulingga

Komisaris: Marcelino Pandin

Komisaris: Ismail

Komisaris: Rizal Mallarangeng

Komisaris: Isa Rachmatarwata

Komisaris: Silmy Karim

Dewan Direksi Telkom

Direktur Utama: Ririek Adriansyah

Direktur Enterprise & Business Service: FM Venusiana R

Direktur Digital Business: Muhamad Fajrin Rasyid

Direktur Human Capital Management: Afriwandi

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Heri Supriadi

Direktur Network & IT Solution: Herlan Wijanarko

Direktur Strategy Portfolio: Budi Setyawan Wijaya

Direktur Wholesale & International Service: Bogi Witjaksono

Direktur Group Business Development: Honesti Basyir

