Telkomsel Siap Dukung Perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo

Bisnis.com, Jakarta – Mengambil peran terdepan sebagai digital connectivity enabler, Telkomsel telah memastikan kesiapan konektivitas digital dengan dukungan jaringan broadband berteknologi terkini 4G dan 5G yang optimal serta menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digitalnya menjelang pelaksanaan forum internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Dengan kapabilitas teknologi serta ekosistem digital yang dimiliki, Telkomsel mendukung kenyamanan akses komunikasi bagi Indonesia dan delegasi negara-negara Asia Tenggara dalam melanjutkan serta memperkuat relevansi ASEAN guna merespon tantangan kawasan maupun global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang membuka lebih banyak peluang kemakmuran bagi tiap negara yang tergabung dalam ASEAN.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, "Dengan turut mendukung komitmen bersama di Kawasan ASEAN dalam mencarikan solusi untuk pemulihan dan kebangkitan tiap negara anggota pasca pandemi, KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 di Indonesia menjadi momentum penting bagi bangsa kita untuk dapat terus memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan, terutama pada sektor industri digital. Dengan memastikan kelancaran komunikasi dengan jaringan broadband berteknologi terkini yang optimal serta menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digital kami, Telkomsel berkomitmen untuk hadir terdepan berkontribusi mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian forum internasional KTT ASEAN 2023 tersebut.”

Telkomsel sendiri telah melakukan optimalisasi kapasitas dan kualitas konektivitas di 16 area sekitar Kawasan Labuan Bajo yang mencakup area bandara, sejumlah penginapan, media center, lokasi acara utama di Hotel Meruorah, serta 5 titik di jalur utama sepanjang Labuan Bajo dan Golo Mori. Para tamu negara, delegasi, dan panitia dapat menikmati kapasitas serta kualitas optimal jaringan broadband terkini yang didukung oleh 358 BTS 4G/LTE Telkomsel di seluruh Kabupaten Manggarai Barat.

Peningkatan cakupan jaringan di Kawasan ITDC Golo Mori dan sekitarnya juga telah dilakukan Telkomsel dengan mengoperasikan 10 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) dan 24 unit BTS tambahan yang mana 6 unit BTS di antaranya adalah BTS 5G.

Untuk sejumlah pertemuan yang akan berlangsung di atas kapal phinisi, termasuk KM Sinabung yang akan dijadikan penginapan sementara awak media asing, optimalisasi jaringan juga dilakukan di seluruh BTS di sepanjang jalur laut antara Labuan Bajo dan Pulau Rinca. Selain itu, instalasi Telkomsel Orbit pun telah dilakukan di dalam kapal dan tambahan COMBAT disiagakan di Pulau Rinca.

Foto: Menunjang pengalaman digital pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Telkomsel menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan unggulannya dengan menyediakan sejumlah Kartu Prabayar Tourist Edisi KTT ASEAN 2023 dan membuka 10 titik layanan di Area Bandara Komodo, sejumlah penginapan, media center, hingga GraPARI Marina yang berlokasi di dekat Hotel Meruorah sebagai venue acara utama.

Guna menunjang pengalaman digital para perwakilan delegasi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Telkomsel menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digital unggulan. Telkomsel juga telah menyiapkan sejumlah Kartu Prabayar Tourist Edisi KTT ASEAN 2023 dengan kuota data hingga 100 GB yang akan didistribusikan kepada para tamu negara, delegasi, hingga panitia dari 11 negara anggota ASEAN.

Di samping itu, 10 titik layanan Telkomsel juga telah digelar di Kawasan Bandara Komodo, sejumlah penginapan, media center, hingga GraPARI Marina yang berlokasi di dekat Hotel Meruorah sebagai venue acara utama, dan siap untuk melayani kebutuhan pembelian paket data dan isi ulang pulsa, pembelian Indihome Orbit, registrasi Kartu Prabayar Tourist dan IMEI perangkat mobile, penukaran Telkomsel Poin, aktivasi untuk layanan jaringan 5G, serta aktivasi layanan digital lifestyle Telkomsel, seperti MAXstream, Dunia Games, dan lain sebagainya.

Sebagai bagian dari Telkom Group, Telkomsel juga akan mendukung Kegiatan SMEs Hub yang digelar oleh Kementerian BUMN RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai aktivitas pendukung KTT ke-42 ASEAN. Kegiatan yang akan digelar pada 9-13 Mei 2023 di Waterfront Marina, Labuan Bajo, ini memiliki komitmen yang sama dengan Telkomsel dalam mendorong pemulihan dan kebangkitan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, khususnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jelang perhelatan KTT ke-42 ASEAN tersebut, Telkomsel, melalui inisiatif program corporate social responsibility Telkomsel Jaga Bumi, turut mendukung komitmen penanganan sampah plastik dengan mempromosikan implementasi waste management di tengah komunitas lokal Labuan Bajo. Telkomsel Jaga Bumi bersama mitra strategis Plustik akan melangsungkan kegiatan pembersihan sampah di Pantai Waecicu, Pantai Pede, dan Pantai Biningko pada tanggal 7-13 Mei 2023, serta memproduksi 1.000 mobile phone holder dari bahan daur ulang sampah berbahan plastik.

“Kami berharap dukungan Telkomsel dalam kelancaran forum internasional ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai penggerak yang terus membuka peluang strategis menuju masa depan Kawasan Asia Tenggara yang lebih baik, terutama dalam mendorong tiga pilar capaian utama KTT ASEAN 2023 yang mencakup pembahasan ASEAN Matters, penguatan Epicentrum of Growth, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)," tutup Hendri.

