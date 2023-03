Daftar Harga iPhone Terbaru Maret 2023, Ada yang Turun!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki Maret 2023, harga sejumlah ponsel iPhone kembali turun. Bagi yang ingin membeli perangkat keluaran Apple tersebut, dapat menyimak daftar harga berikut.

Dikutip dari laman distributor resmi Apple di Indonesia, Digimap, Senin (6/3/2023), saat ini varian iPhone termurah yang tersedia adalah iPhone 11 yakni mulai dari Rp6 jutaan.

Sementara itu, bagi yang berencana membeli produk teranyar yakni iPhone 14 series, bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp14 jutaan.

Belakangan juga beredar kabar bahwa pada musim semi ini, iPhone 14 dan iPhone 14 Plus akan hadir dalam warna Kuning. Musim semi biasanya jatuh pada pertengahan Maret hingga Juni.

Kendati kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kepastiannya, beberapa sumber menyampaikan bahwa tim Humas Apple akan memberikan pengarahan terkait produk terbaru pada pekan depan.

Berkaca dari peluncuran sebelumnya, Apple mengumumkan warna Hijau baru untuk seri iPhone 13 pada 8 Maret 2022. Jadi ada kemungkinan kegiatan pengarahan tersebut akan terkait dengan pengumuman warna iPhone baru.

Artinya, bisa saja event pekan depan dilakukan sekaligus untuk merilis iPhone 14 warna kuning. Pasalnya, Apple sering menambahkan warna baru di musim semi untuk meningkatkan penjualan perangkat di tahun tersebut.

Berikut daftar harga terbaru Iphone Maret 2023:

1. iPhone 11



• iPhone 11 64 GB: Rp6.999.000

• iPhone 11 128 GB: Rp8.999.000

2. iPhone SE Generasi 3



• iPhone SE 3 64 GB: Rp7.299.000

• iPhone SE 3 128 GB: Rp8.999.000

• iPhone SE 3 256 GB: Rp10.499.000

3. iPhone 12

• iPhone 12 64 GB: Rp10.999.000

• iPhone 12 128 GB: Rp11.999.000

• iPhone 12 256 GB: Rp13.999.000

• iPhone 12 Pro 128 GB: Rp13.999.000

• iPhone 12 Pro Max 128 GB: Rp15.999.000

• iPhone 12 Pro Max 256 GB: Rp16.999.000

• iPhone 12 Pro Max 512 GB: Rp19.999.000

4. iPhone 13

• iPhone 13 mini 128 GB: Rp11.999.000

• iPhone 13 mini 256 GB: Rp13.999.000

• iPhone 13 mini 512 GB: Rp16.999.000

• iPhone 13 128 GB: Rp12.999.000

• iPhone 13 256 GB: Rp14.999.000

• iPhone 13 512 GB: Rp17.499.000

• iPhone 13 Pro 128 GB: Rp17.999.000

• iPhone 13 Pro 256 GB: Rp19.999.000

• iPhone 13 Pro 512 GB: Rp23.499.000

• iPhone 13 Pro 1 TB: Rp26.499.000

• iPhone 13 Pro Max 128 GB: Rp19.499.000

• iPhone 13 Pro Max 256 GB: Rp21.499.000

• iPhone 13 Pro Max 512 GB: Rp25.499.000

• iPhone 13 Pro Max 1 TB: Rp28.999.000

5. iPhone 14

• iPhone 14 128 GB: Rp14.999.000

• iPhone 14 256 GB: Rp17.999.000

• iPhone 14 512 GB: Rp21.999.000

• iPhone 14 Plus 128 GB: Rp16.999.000

• iPhone 14 Plus 256 GB: Rp19.999.000

• iPhone 14 Plus 512 GB: Rp23.999.000

• iPhone 14 Pro 128 GB: Rp18.999.000

• iPhone 14 Pro 256 GB: Rp21.999.000

• iPhone 14 Pro 512 GB: Rp25.999.000

• iPhone 14 Pro 1 TB: Rp29.999.000

• iPhone 14 Pro Max 128 GB: Rp20.999.000

• iPhone 14 Pro Max 256 GB: Rp23.999.000

• iPhone 14 Pro Max 512 GB: Rp27.999.000

• iPhone 14 Pro Max 1 TB: Rp31.999.000



