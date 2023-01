Alibaba Cloud Ingin Ekspansi ke Kota Tier 2 dan 3 di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki 2023, Alibaba Cloud, penyedia layanan komputasi awan asal China ingin melakukan ekspansi ke beberapa daerah di Indonesia.

Country Manager Alibaba Cloud Indonesia Leon Chen mengatakan saat ini Alibaba Cloud sudah hadir di 5 kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta. Adanya pencabutan status PPKM dan virus Covid-19 yang melandai membuat ekspansi pada tahun ini akan gencar.

"Kami sudah merencanakan akan melakukan ekspansi ke beberapa provinsi," ujar Leon kepada Bisnis.com, Selasa (9/1/2022).

Leon tidak menyebutkan di kota mana Alibaba akan melakukan ekspansi, tetapi perluasan akan berlangsung di kota tier 2 dan tier 3. Dalam ekspansi ini pun Alibaba Cloud akan mendorong adanya adopsi digital.

Dia menilai ketika banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan teknologi digital seperti cloud, akan membuka pertumbuhan ekonomi digital. Pertumbuhan ini pun bisa dikarenakan startup atau UMKM yang memakai dan mengadopsi komputasi awan tersebut.

Hal ini pun sejalan dengan laporan Alpha JWC Ventures dan Kearney. Dalam laporan tersebu ekonomi digital di kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lima kali lipat pada 2025.

Selain melakukan ekspansi ke kota tier 2 dan 3, Alibaba Cloud menunjukan ketertarikan untuk membangun data center atau pusat data di Nongsa Digital Park (NDP) Batam.

Vice President of Alibaba Group and President of Alibaba Cloud Intelligence International Business Unit Selina Yuan mengatakan saat ini Alibaba sudah mempunyai tiga data center di Indonesia. Selina juga mengatakan pihaknya merupakan penyedia komputasi awan asing pertama yang membangun pusat data di Indonesia.

Alibaba cloud meluncurkan pusat data pertama di Indonesia pada 2018, kedua pada Januari 2019, dan ketiga pada Juni 2021 serta melakukan investasi dengan meluncurkan data scrubbing center pertama pada Maret 2021.

"Tiga data center ini pun menunjukan bahwa Indonesia merupakan prioritas utama kami," ujar Selina, Selasa (10/1/2022).

Selina juga mengatakan pihaknya mengetahui terkait pembangunan beberapa data center di Batam tepatnya di kawasan Nongsa Digital Park (NDP). Dia pun berharap akan ada peningkatan konsumen agar Alibaba Cloud dapat membangun pusat data terbaru.

