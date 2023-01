Alibaba Blak-Blakan soal Peluang Bangun Data Center di Batam

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Alibaba Cloud, penyedia layanan komputasi awan asal China menunjukan ketertarikan untuk membangun data center atau pusat data di Nongsa Digital Park (NDP), Batam.

Vice President of Alibaba Group and President of Alibaba Cloud Intelligence International Business Unit, Selina Yuan, mengatakan saat ini Alibaba sudah mempunyai tiga data center di Indonesia. Selina juga mengatakan pihaknya merupakan penyedia komputasi awan asing pertama yang membangun data center di Indonesia.

Alibaba cloud meluncurkan data center pertama di Indonesia pada 2018. Kemudian, mereka meluncurkan data center kedua pada Januari 2019 dan data center ketiga pada pada Juni 2021.

Selain itu, Alibaba juga melakukan investasi dengan meluncurkan data scrubbing center pertama pada Maret 2021.

"Tiga data center ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan prioritas utama kami," ujar Selina kepada Bisnis, Selasa (10/1/2022)

Selina juga mengatakan pihaknya mengetahui terkait pembangunan beberapa data center di Batam tepatnya di kawasan Nongsa Digital Park (NDP). Dia pun berharap akan ada peningkatan konsumen agar Alibaba Cloud dapat membangun data center terbaru.

"Kita harus melihat kalau memang, kawasan itu hanya untuk data center. Saya juga dengar banyak pemain data center yang membangun di sana [Batam]," tuturnya

Hari ini pun, Alibaba Cloud meluncurkan komunitas developer Apsara berskala tingkat global (Apsara Developer Community). Komunitas ini diharapkan dapat menjadi sebuah penghubung yang dibentuk guna mendukung para developer dengan penyediaan beragam tools dan sumber daya untuk para developer.

Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan komunitas para developer, selain itu juga hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kemajuan ekonomi digital lebih lanjut di seluruh pasar.

“Komunitas pengembang merupakan bagian integral dari ekosistem Alibaba Cloud. Kami berharap dapat Bersama-sama dengan para developer menyediakan teknologi terbaru, sumber daya ekosistem, serta peluang kolaborasi bisnis,” ungkap Selina.

