Telkomsel Buka Pendaftaran IndonesiaNEXT Season 7

Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel menghadirkan program IndonesiaNEXT Season 7, membuka peluang lebih luas bagi seluruh pemuda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi, skill, dan kapabilitas digital mereka agar dapat menjadi talenta digital berkualitas dan berdaya saing global. Pada tahun ketujuh penyelenggaraannya, IndonesiaNEXT konsisten berfokus pada pengembangan skill digital bagi talenta muda yang sangat dibutuhkan untuk membawa Indonesia bersaing di sektor dunia digital. Program unggulan IndonesiaNEXT Season 7 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh sertifikat internasional Google SEO, Microsoft, Adobe, User Interface & User Experience (UI/UX), serta sertifikat nasional Digital Marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Telkomsel membuka pendaftaran IndonesiaNEXT Season 7 hingga batas waktu akhirnya pada 18 Desember 2022.

VP Corporate Communications Saki H. Bramono mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling pesat di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, ekonomi digital kita diprediksi bernilai US$ 133 miliar pada 2025 nanti. Tentu, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat ini harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital yang kompeten. Melalui IndonesiaNEXT, kami bertujuan mengakselerasi peningkatan kompetensi digital generasi muda, khususnya di kalangan mahasiswa, sehingga kita bisa lebih kuat bersaing di tingkat global. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel yang terus berupaya mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai pilar penting pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital.”

Saki pun mengajak seluruh mahasiswa dari segala jurusan di Indonesia, mulai dari jenjang studi Diploma hingga S2, untuk segera mengambil langkah dalam meningkatkan kapasitas diri untuk menjadi digital talent masa depan Indonesia dengan mengikuti IndonesiaNEXT Season 7. Proses pendaftaran IndonesiaNEXT Season 7 dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan mengakses indonesianext.co.id, memilih menu ‘Daftar Sekarang’, dan mengisi data diri dengan lengkap. Bagian yang harus diperhatikan pada proses pendaftaran adalah mahasiswa diwajibkan mendaftar menggunakan nomor Telkomsel. Apabila seluruh langkah dan syarat pendaftaran sudah terpenuhi, maka mahasiswa sudah berhasil mendaftar sebagai NEXT People yang berhak mengikuti rangkaian program IndonesiaNEXT Season 7 dan bersaing untuk menjadi digital talent terbaik.

Pada penyelenggaraan IndonesiaNEXT Season 7, seluruh peserta akan mengikuti setiap prosesnya secara online, mulai dari webinar nasional hingga pelatihan hard skill dan soft skill. Pada akhir program, mereka akan mendapatkan sertifikasi tingkat internasional yang dapat menjadi modal dalam meningkatkan value sekaligus mempersiapkan keahlian profesi mereka di industri digital. Telkomsel akan memilih 34 terbaik dari seluruh peserta untuk mengikuti National Bootcamp sebagai tahapan terakhir untuk dapat menjadi The Best IndonesiaNEXT Season 7 Talents.

Selain mendapatkan pelatihan yang akan mengasah skill mereka di sektor digital, seperti Digital Marketing, SEO, SEM, Adobe, dan Microsoft, para peserta juga berkesempatan mengasah kemampuan public speaking, entrepreneurship, hingga logical & creative thinking. Fokus IndonesiaNEXT dalam meningkatkan kemampuan teknologi digital para peserta diharapkan mampu mendorong ekosistem digital di Indonesia yang berdampak pada penguatan ekonomi digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

“Sejak penyelenggaraan pertamanya pada 2016, IndonesiaNEXT telah menjangkau lebih dari 73 ribu peserta yang berasal dari 2.900 universitas di seluruh Indonesia. Besarnya antusiasme yang ditunjukkan generasi penerus bangsa ini menjadi bara semangat Telkomsel untuk secara konsisten menggelar program IndonesiaNEXT setiap tahun. Kami harap IndonesiaNEXT Season 7 dapat membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk mengoptimalkan potensi diri, sehingga mampu menjadi talenta digital yang mampu berkontribusi nyata dalam perkembangan ekosistem digital nasional. Bersama IndonesiaNEXT, mari tunjukkan bahwa kita adalah The NEXT Talents of Indonesia, manusia-manusia yang adaptif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Saki.

