Jadwal MPL ID Week 7: ONIC vs EVOS

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal MPL ID yang akan memasuki week 7 pada akhir pekan ini, ada pertandingan panas ONIC Esports vs EVOS Legends.

Gelaran Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) ID Season 10 akan memasuki pekan ketujuh pada Jumat (23/9/2022) hingga Minggu (25/9/2022).

Sama seperti pekan sebelumnya, week 7 MPL ID juga akan memainkan tujuh pertandingan dalam tiga hari.

Pada hari pembuka, Jumat, ada dua pertandingan yang akan dimainkan yakni Alter Ego vs Bigetron Alpha dan Geek Fam vs AURA Fire.

Alter Ego memulai periode kebangkitan pekan lalu dengan meraih kemenangan atas EVOS. Di sisi lain, Bigetron juga menyapu bersih dua pertandingan pekan keenam dengan menjungkalkan AURA serta Geek Fam, dua tim yang bakal beradu pada pertandingan kedua.

Lanjut pada hari kedua alias Sabtu (24/9/2022), tiga pertandingan akan dimainkan yakni Bigetron vs ONIC Esports, RRQ Hoshi vs Alter Ego, dan EVOS vs Geek.

Juara bertahan, RRQ Hoshi, mengakhiri tren lose streak pada pekan lalu setelah menekuk Geek Fam dan juga AURA dengan skor sama, 2-0.

Sementara itu, ONIC yang disebut sebagai tim paling konsisten saat ini akan menjadi ujian bagi Bigetron yang terancam gagal lolos ke babak playoff.

EVOS Legends pekan lalu melakukan pergantian roster terakhir dengan mempromosikan Saykots dari MDL, ditukar dengan Dlar.

Sayangnya, perubahan roster ini belum berbuah manis. Evos yang sempat mengejutkan di paruh pertama tumbang dua kali dari Alter Ego dan Rebellion Zion, dengan skor 0-2.

Kemudian pada hari penutupan ada dua laga yakni Rebellion vs RRQ dan ONIC vs EVOS, Minggu (25/9/2022).

Laga kontra Rebellion menjadi sentimentil bagi RRQ lantaran pada leg pertama R7 dan kawan-kawan dibuat tak berdaya.

Partai ONIC vs EVOS juga menjadi laga yang patut ditunggu karena kedua tim selalu menyuguhkan teamfight yang sengit.

Jadwal MPL ID

Week 7

Jumat (23/9/2022)

Alter Ego vs Bigetron - 15.00 WIB

Geek vs AURA - 18.15 WIB

Sabtu (24/9/2022)

Bigetron vs ONIC - 13.00 WIB

RRQ vs Alter Ego - 16.00 WIB

EVOS vs Geek - 19.00 WIB

Minggu (25/9/2022)

Rebellion vs RRQ - 15.00 WIB

ONIC vs EVOS - 18.15 WIB

