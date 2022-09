Jadwal MPL ID Week 6: RRQ vs AURA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal MPL ID yang akan memasuki week 6 pada akhir pekan ini, ada pertandingan panas RRQ Hoshi vs AURA Fire.

Gelaran Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) ID Season 10 akan memasuki pekan keenam pada Jumat (16/9/2022) hingga Minggu (18/9/2022).

Sama seperti pekan sebelumnya, week 6 MPL ID juga akan memainkan tujuh pertandingan dalam tiga hari.

Pada hari pembuka, Jumat, ada dua pertandingan yang akan dimainkan yakni Rebellion Zion vs ONIC Esports dan Alter Ego vs Evos Legends.

ONIC yang tampil konsisten hingga minggu kelima, akan menghadapi Rebellion sang penjegal tim raksasa. RRQ Hoshi dan AURA Fire pernah tumbang di tangan Si Banteng.

Sementara itu, Alter Ego yang tampil sangat buruk pada pekan lalu bertekad untuk bangkit. Namun begitu, lawan yang harus mereka hadapi adalah Evos Legends dengan kekuatan baru musim ini.

Baca Juga : Jadwal MPL ID Week 4: Misi Balas Dendam RRQ

Lanjut pada hari kedua alias Sabtu (17/9/2022), tiga pertandingan akan dimainkan yakni RRQ vs Geek Fam, AURA vs Bigetron Alpha, dan Evos vs Rebellion.

RRQ pekan lalu mengakhiri rentetan lose streak dengan menang 2-0 atas Bigetron, meski kemudian kalah lagi dari ONIC. Geek Fam menjadi kuda hitam dengan menjaga asa lolos ke babak playoff.

AURA menjadi salah satu tim yang digadang-gadang bisa tampil di M4 (kompetisi Mobile Legends level internasional). Pada pekan ini mereka akan menghadapi Bigetron yang belum menemukan pola permainan terbaik.

Baca Juga : Jadwal MPL ID Week 3: El Clasico RRQ vs EVOS

Kemudian pada hari penutupan ada dua laga yakni Bigetron vs Geek dan RRQ vs AURA. Partai RRQ vs AURA layak untuk ditunggu mengingat keseruan yang ditunjukkan kedua tim saat pertemuan leg pertama lalu.

Jadwal MPL ID Season 10

Week 6

Jumat (16/9/2022)

Rebellion vs ONIC - 15.00 WIB

Alter Ego vs Evos - 18.15 WIB

Sabtu (17/9/2022)

RRQ vs Geek - 13.00 WIB

AURA vs Bigetron - 16.00 WIB

Evos vs Rebellion - 19.00 WIB

Minggu (18/9/2022)

Bigetron vs Geek - 15.00 WIB

RRQ vs AURA - 18.15 WIB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :