DEWG 2022: Menkominfo Temui 12 Negara Anggota G20, Ini yang Dibahas

Bisnis.com, NUSA DUA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengadakan pertemuan bilateral dengan 12 negara dan 2 lembaga dalam 4th Digital Economy Working Group (DEWG) 2022.

Johnny mengatakan pertemuan bilateral tersebut dilakukan sebagai persiapan sebelum mengadakan Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

"Kami harap besok rapat bisa berjalan lancar, sehingga menyelesaikan DEMM dan bahan-bahannya menjadi acuan bagi KTT [Konferensi Tingkat Tinggi ke-17 G20] pertengahan November nanti," ujarnya, Rabu (31/8/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Johnny membahas seputar infrastruktur informasi, komunikasi dan teknologi mulai dari sisi hulu ke hilir. Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk membahas peluang kerja sama dengan negara anggota G20.

Negara yang menjadi peserta pertemuan bilateral dengan Menkominfo antara lain, Argentina, Afrika Selatan, Jerman, Kanada, Singapura, Kamboja, India, Jepang, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Australia.

Selain itu, dua lembaga yang juga ikut dalam pertemuan bilateral adalah United Nation Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (ESCAP) dan International Telecommunication Union (ITU).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, sejumlah isu yang dibahas antara lain soal tenaga kerja di sektor digital, startup, literasi digital, aliran data lintas batas, UMKM, data pribadi, dan talenta digital.

Adapun, agenda pertemuan 4th DEWG 2022 membahas mengenai rancangan deklarasi dari para delegasi G20 dalam sebuah dokumen bernama Paket Bali (Bali Package).

Selanjutnya, dokumen Paket Bali akan kembali dibahas untuk finalisasi oleh para anggota G20 dalam Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

