Pemegang Hak Siar Piala Dunia, Nex Parabola Keluarkan Produk Android TV Box

Bisnis.com, JAKARTA-Nex Parabola yang kini selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2022 Qatar merilis produk terbarunya Android TV Box bernama NexVidio. Receiver berbasis Android tersebut merupakan kolaborasi 2 Business unit EMTEK Group, Nex Parabola dan Vidio.

“Pada July 2022, Nex Parabola meluncurkan inovasi produk baru yaitu NexVidio. NexVidio menawarkan bagi pelanggan yang ingin mengupgrade TV Biasa menjadi SMART TV tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu mahal, serta pemasangan yang mudah hanya dengan plug & play,” ujar Direktur Utama Nex Parabola, Junus Koswara saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Kehadiran TV berbasis Android menyeruak di pasaran di antara implementasi siaran televisi digital atau analog switch off (ASO) yang sedang dikejar pemerintah paling lambat 2 November 2022.

TV Android bisa digunakan untuk menangkap siaran digital tetapi dia membutuhkan box yang berbeda dari yang dimaksud sebagai Set Top Box (STB) dalam ASO untuk televisi yang belum bisa menangkap siaran digital.

Pada semester 2 di tahun 2022, pencinta sepak bola akan dimanjakan banyak event pertandingan seperti BRI LIGA 1 (Kick Off 23 July), Premier League (6 Aug), UEFA Champions League (7 Sep), Europa League (9 Sep), World Cup Qatar 2022 (21 Nov) dan Nex Parabola menjadi Official Broadcaster untuk event besar ini. Harga berlangganan paket pun terbilang murah dan mulai dari Rp59.000 per 30 Hari

NexVidio sendiri menawarkan konten lengkap dari Vidio. Seperti Live Sports mulai dari Premier League, BRI Liga 1, UEFA Champions League, La-Liga, Seri-A, World Cup Qatar 2022, NBA, Indonesian Basketball League (IBL) hingga Voli Proliga. Selain itu terdapat Movies, K-Drama Series, Anak hingga 18 Juta Plays untuk konten Vidio Original Series.

“Receiver tipe NexVidio juga didukung oleh software berbasis Android 10, dengan Memory 16 GB, RAM 2GB, 2.4G WIFI, MultiMedia hingga 4K Ultra. Dalam rangka memperkenalkan produk ini, NexVidio memberikan Free 3 bulan akses Paket Platinum Vidio,” tutur Junus Koswara.

NexVidio bisa mulai di beli di Nex Parabola Offical Store Bukalapak, Tokopedia & Shopee dengan harga promo Rp399.000.

Sebelum Nex Parabola dengan NexVidio, produk Android TV Box lainnya yang sebelumnya telah hadir yaitu Vision+, MXQ Pro 4K, H96 Max, X96Q dan sebagainya.

